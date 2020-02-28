Гиперзвук, ПВО и боевые корабли. Шойгу провел селекторное совещание

Гиперзвуковое оружие, которое сейчас проходит испытания, должно существенно повысить боевую эффективность российского флота, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Ранее СМИ сообщили о первом пуске гиперзвуковой ракеты "Циркон" с боевого корабля Северного флота. Она пролетела около 500 километров и попала в мишень на одном из полигонов Северного Урала.

Помимо прочего, Шойгу рассказал об оснащении Северного флота. В 2020 году СФ должен получить 6 кораблей, подлодок и катеров, а также 180 единиц боевой техники, которая адаптирована для работы в условиях Крайнего Севера. В частности, в состав Северного флота войдут атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов".

Отдельно министр остановился на противовоздушной обороне. Серверный флот сформировал еще одну дивизию ПВО. Северный морской путь находится под надежной защитой, отметил Сергей Шойгу.