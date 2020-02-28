28 февраля 202013:45

Лавров и Ассельборн обсудили нездоровую ситуацию в отношениях между РФ и ЕС

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном нездоровую ситуацию в отношениях России с Евросоюзом, передает РИА Новости.

По итогам переговоров Лавров отметил, что люксембургские партнеры выступают в пользу нормализации отношений. "Мы такой настрой поддерживаем, поскольку заинтересованы ровно в том же", — сказал министр.

Как сообщалось ранее, Ассельборн находится в Москве с рабочим визитом.

Ухудшение отношения между РФ и западными страна произошло из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с Россией после референдума на полуострове.

Обвинив Россию во вмешательстве, Запад ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение.

Российские власти неоднократно отмечали, что разговор на языке санкций — контрпродуктивен.

Кроме того, РФ не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

В странах ЕС в последнее время все чаще говорят о необходимости отмены санкций против России.

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