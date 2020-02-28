28 февраля 202015:40

Сергей Полунин: балет – это экстрим

Global Look Press

Танцовщика Сергея Полунина в СМИ часто называют "enfant terrible современного балета". Сам он к такого рода характеристикам относится спокойно – "раз говорят, значит, точно не равнодушны".

На самом деле Полунин далек от эпатажа: он с огромным уважением относится к профессии педагога, а потому и в качестве члена жюри проекта "Большие и маленькие" на канале "Россия К" выступал очень ответственно.

По словам Полунина, во время съемок шоу он "пытался понять состояние участников, их чувства".

На вопрос о том, строгий ли он член жюри, танцовщик ответил: "Я не добрый и не злой – я такой, какой есть. Моя главная цель – помочь, я не хочу сломать, повредить, скорее починить или улучшить то, что уже имеется".

По словам Полунина, в шоу "Большие и маленькие" было очень много талантливых участников, и с некоторыми из них он поддерживает связь и после окончания проекта.

"Два конкурсанта из "Больших и маленьких" уже приняли участие в моих творческих проектах. Мы готовы помогать ребятам с обучением в академиях. С двумя коллективами запланированы коллаборации", – рассказал он.

Сейчас Полунин возглавляет Академию хореографии в Севастополе. Он признался, что любит преподавать и считает преподавание – это вершина мастерства.

"Когда ты становишься педагогом, ты поднимаешься на новый уровень. Выше учителя нет никого, – отметил Полунин. – Не могу сказать, что я сам уже заслужил это гордое звание учителя, но несомненно, я к этому иду".

Первое, что он объясняет своим ученикам, – необходимость работать и не тратить время "на что-то вторичное".

"Кто работает больше всех, тот и становится лучше всех", – подчеркнул танцовщик.

Во-вторых, он требует от учеников все доводить до конца.

"Танец, балет – это экстрим! Это экстремальные позиции, телодвижения. Поэтому я всегда стараюсь доводить до этого экстрима, чтобы не останавливаться. Да, тяжело, но важно преодолеть этот порог, чтобы завтра было легче", – заключил Полунин.

 

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