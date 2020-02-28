Песков: Россия обеспечила безопасность турецких постов в Идлибе

Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности РФ. Одной из главных тем стала ситуация в Сирии, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так, например, участники заседания отметили, что наблюдательные посты турецкой армии в сирийской провинции Идлиб, которые должны были контролировать боевиков и сдерживать террористическую деятельность, со своей задачей не справились, пишет агентство "Интерфакс".

Несмотря на это, российские вооруженные силы сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность этих постов во время наступления сирийской армии на террористов. Ни один военнослужащий турецкой армии там не пострадал.

Чего нельзя сказать о районах, где террористы организовывали наступление на позиции сирийской армии. Члены Совбеза особо отметили, что среди боевиков замечено немало иностранных наемников, в том числе и выходцев из бывшего СССР.

Кроме того, участники совещания добавили, что Россия полностью обезопасила 30-километровую зону на сирийско-турецкой границе. Это больше той территории, о которой договаривались изначально, на 5 километров.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб продолжают идти бои между сирийской армий и террористами, которых поддерживает турецкая армия. 28 февраля подразделение вооруженных сил Турции попало под обстрел, жертвами которого стали 22 военнослужащих.