Солнечная интерференция испортит телевидение омичам в ближайшие две недели

В связи с началом весенней солнечной интерференции на территории Омской области возможно ухудшение качества теле- и радиовещания. Так, в ближайшие две недели в телевизорах могут возникать помехи и шумы. Это природное явление - Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнечная интерференция будет наблюдаться в регионе до 12 марта.

Как сообщили "Вестям Омск" в радиотелевизионном передающем центре, в пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, но ненадолго - от 5 до 25 минут. Специалисты подчеркивают, что телевизионная и радиовещательная сеть тщательно готовится к этому периоду, чтобы минимизировать влияние на работу ретрансляторов. Явление происходит два раза в год. Чаще всего страдают прием телеканалов цифровых мультиплексов "РТРС-1" и "РТРС-2" и радиоканалов "Радио России", "Маяк" и "Вести-FM", а также аналоговых телерадиопрограмм.