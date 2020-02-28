Пятилетний мальчик скатился с горки под колеса машины в Новом Уренгое

В Новом Уренгое легковой автомобиль сбил пятилетнего мальчика и протащил его около 10 метров. Виновник аварии с места ДТП уехал — повез ребенка в больницу, а потом попытался уехать.

Авария произошла около полудня 27 февраля во дворе дома №5 в микрорайоне Тундровый. На кадрах с камеры наблюдения видно, что скатившийся с горки ребенок лежал на снегу, когда выехавший из-за поворота ВАЗ наехал на него. Машина притормозила, а затем продолжила движение, протащив малыша по земле.

Владелец машины в конце концов остановился, а после того, как обнаружил лежащего на земле мальчика, посадил его в салон и поехал в больницу. Мальчик остается в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.