Греция усиливает контроль на границе с Турцией из-за мигрантов

Греция усилила контроль на границе с Турцией после предупреждения Анкары о том, что она снимет ограничения для тысяч беженцев, застрявших в стране в соответствии с соглашением с Евросоюзом от 2016 года, передает Reuters.

Греция стала главными "воротами" для сотен тысяч беженцев, бежавших из Турции во время массовой миграции в 2015 и 2016 годах, пока не было заключено соглашение при посредничестве Евросоюза.

В Кастанисе, сухопутной границе между двумя странами на северо-востоке Греции, были развернуты полицейские пункты, которые должны останавливать потоки мигрантов.

Несколько десятков человек собрались в этом районе, одном из главных пограничных переходов. Кроме того, были замечены автобусы греческой полиции, препятствующие мигрантам.

"Они не будут въезжать в страну. Это нелегальные мигранты, и мы не позволим им въехать", — рассказал агентству Reuters правительственный чиновник.

Передвижение мигрантов через Грецию обсуждалось между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и канцлером Германии Ангелой Меркель, говорится в заявлении правительства Греции.

Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что страна больше не будет мешать сирийским беженцам добраться до Европы, поскольку Анкара в пятницу отреагировала на убийство 33 турецких солдат в результате авиаудара сирийских правительственных сил в Идлибе.

В четверг Мицотакис заявил, что власти ужесточат пограничный контроль, чтобы предотвратить попадание коронавируса на острова в Эгейском море, где тысячи мигрантов живут в плохих условиях, ожидая обработки их ходатайств о предоставлении убежища.