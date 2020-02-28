Режиссер "Холопа" рассказал об успехе своих работ и новом фильме

Режиссер Клим Шипенко, известный зрителю по таким кинолентам как "Холоп", "Салют-7", рассказал о творческих планах, а также прокомментировал успех предыдущих работ.

Картина про эгоистичного мажора, который перевоспитывается в порядочного человека, побила многие рекорды. По словам Шипенко, одним из первых, кто увидел фильм "Холоп", стал Никита Михалков. Режиссер признался, что мэтр выразил ему слова поддержки, похвалил работу. Поощрение от Никиты Сергеевича стало стартом, о котором Клим и не мечтал, поскольку это был первый зритель, круто отреагировавший на картину. "Мне было очень приятно", — отметил режиссер в интервью "ОК на связи!".

Успех последних работ Шипенко связывает с хорошими сценариями. По его словам, самое важное в фильме — это написать историю, поскольку она является картой. Если ее неправильно нарисовать, то человек не туда придет. Клим рассказал, что сделать сценарий, которому ты можешь довериться, самое сложное.

Популярность "Холоп" обрел не только в России, но и на Западе, отметил Шипенко. По его словам, это связано с демонстрацией в картине универсальных ценностей, понятных всем.

В настоящее время в планах Клима Шипенко работа над триллером про русского поэта Сергея Есенина. При этом режиссер отметил, что в новой ленте стихов будет мало.

Шипенко рассказал, что существует множество версий смерти Сергея Есенина. Ему стало это интересно, потому он решил снять ленту про пять последних дней жизни поэта, а не делать байопик. Режиссер рассказал, что они с отцом изучили все версии и выдвинули свою, которая будет отвечать кинематографичности.

Шипенко отметил, что у Есенина было "воспаленное сознание". В новой картине будет показано, как поэт воспринимал реальность. "Это будет такой трип, и все будут хотеть, чтобы он уехал", — поделился режиссер.



Фильм "Салют-7" стал лауреатом премии "Золотой орел" в 2018 году. В картине снялись Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова и другие.

Картина "Холоп" стартовала в ноябре 2019 года, но по сей день держит уверенный темп в российском кинопрокате. Ленте удалось собрать более трех миллиардов рублей. В ленте главные роли исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и многие другие.