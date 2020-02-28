У Токио нет запасного плана по поводу проведения Олимпийских игр

У властей Японии нет "плана Б" по поводу проведения летних Олимпийских игр 2020 года, несмотря на тревогу по поводу распространения коронавируса, за пять месяцев до начала мероприятия, заявил высокопоставленный чиновник, передает Reuters.

"Не будет никаких изменений в проведении Игр, как запланировано", — сообщила агентству Reuters Кацура Эньо, заместитель генерального директора комитета по подготовке Токио к Олимпийским играм 2020 года.

Потратив на подготовку к Играм несколько лет и около 12 миллиардов долларов, Япония стремится исключить опасения по поводу вероятности отмены или переноса Олимпиады в Токио.

Несмотря на спад коронавируса в Китае, где он возник, гриппоподобная болезнь быстро распространяется по всему миру, были зафиксированы 200 случаев заболевания и 5 смертельных случаев в Японии.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) и бывший чемпион по фехтованию Томас Бах поддержал позицию Токио, заявив, что его организация "полностью привержена" проведению Олимпийских игр в соответствии с графиком.

В телефонном интервью Эньо сказала, что организаторы столкнулись с проблемой коронавируса, но вспышка не сорвет проведение Игр, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа.

"Мы даже не думаем о том, когда и в каких обстоятельствах мы можем что-то решать. Я не думаю об изменениях вообще", — сказала она.

Некоторые японские СМИ сообщают, что организаторы рассматривают возможность отложить проведение Игр на полгода-год, но Эньо отвергла эту возможность. "Такие дебаты не ведутся", — сказала она, добавив, что подготовка идет полным ходом.

Однако Япония рассматривает возможность сокращения эстафеты Олимпийского огня из-за угрозы коронавируса.

И, несмотря на свой оптимизм по поводу Олимпиады, Япония отменила множество спортивных мероприятий.