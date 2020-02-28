Российские Genesis G70 получат трехмерную панель приборов

Российский офис бренда анонсировал основное, судя по всему, изменение, которое ожидает премиальный седан со сменой модельного года. Для Genesis G70 разработали новую приборную панель, которая сможет реализовывать трехмерное изображение без специальных очков.

Новая виртуальная "приборка" с возможностью вывода 3D-изображения получит диагональ в 12,3 дюйма. Официально заявлено, что панель обеспечит "легкий доступ к большинству функций автомобиля, повышая безопасность и комфорт каждой поездки".

Отмечается также, что оформление панели сможет меняться в зависимости от выбранного водителем режима работы ездовой электроники. Их у Genesis G70 предусмотрено пять — Comfort, Smart, Eco, Sport и Custom, и каждый будет сопровождаться своим уникальным дизайном интерфейса.

Продажи седана с 3D-панелью в России стартуют весной нынешнего года. Однако доступна она будет не во всех комплектациях: высокотехнологичную новинку установят только на G70 в максимальных исполнениях Supreme и Sport.

Как именно изменится стоимость G70 после такого апгрейда, пока не уточняется. В России седан оснащается двухлитровым турбомотором с отдачей в 197 либо 247 л.с. и системой полного привода, и предлагается в пяти уровнях оснащения по цене от 2 189 000 рублей.