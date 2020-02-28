28 февраля 202020:15

Мама американки с "маской Бэтмена" рассказала о результатах лечения в России

Instagram / luna.love.hope

Мама маленькой американки с "маской Бэтмена" показала результаты лечения, которое ребенок проходит в России. Девочка страдает из-за невуса – темного пятна, которое покрывает большую часть ее лица. Американские врачи отказались удалять это пятно, считая операцию слишком опасной. Помочь семье решили российские медики.

Девочка уже перенесла несколько операций, очередная процедура назначена на март. Мама малышки Кэрол Феннер в интервью "360" рассказала о том, как ребенок переносит лечение, и о планах на будущее.

По словам женщины, ее дочь Луна чувствует себя хорошо, но периодически трогает нос, на котором провели операцию, и не дает этому участку зажить. Впрочем, по словам врачей, это совершенно нормально и, скорее всего, девочке не больно, хотя она и испытывает некоторый дискомфорт.

Кэрол продолжает делиться новостями о состоянии дочери в Instagram.

В очередной раз Кэрол и Луна приехали в Краснодар, где девочка проходит лечение, 18 февраля. 6 марта малышку ждет очередная операция, а на следующий день ребенок отмечает день рождения. Кэрол рассказала, что отмечать праздник семья будет по возвращении в родную Флориду.

Пока неизвестно, сколько еще операций Луне придется перенести. Все зависит от того, как будет проходить процесс заживления.

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