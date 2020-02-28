Два человека погибли от ожогов сухим льдом в московской бане

Два человека не пережили банную вечеринку в Москве, организованную по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко. В бассейн, где купались гости "Аптечного Ревизорро" и она сама, попал сухой лед. В ходе мгновенной реакции люди получили сильнейшие химические ожоги.

Источник в экстренных службах подтвердил ТАСС, что в банном комплексе в Коломенском проезде погибли два человека. Состояние еще двоих человек, в том числе супруга именинницы, оценивается как тяжелое.