Трамп назвал имя кандидата на должность директора национальной разведки

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о выдвижении на должность директора национальной разведки кандидатуры конгрессмена Джона Рэтклиффа (республиканец, от штата Техас). Трамп разместил соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

I am pleased to announce the nomination of @RepRatcliffe (Congressman John Ratcliffe) to be Director of National Intelligence (DNI). Would have completed process earlier, but John wanted to wait until after IG Report was finished. John is an outstanding man of great talent!