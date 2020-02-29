Роспотребнадзор: Россия проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса

Россия проверила более трех миллионов пассажиров с того дня, как стало известно о риске распространения коронавируса. Итоги работы за два месяца подвела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула - в нашей стране детально проработана система реагирования, созданы тест-системы для проверки на наличие инфекции. В регионах работают с анализами уже 85 лабораторий. К появлению возможных больных готовы более 350 медицинских учреждений на 30 тысяч человек.

Также Попова рассказала, что делать при подозрении на заражение коронавирусом COVID-19.