Врач футбольного клуба "Уфа" вновь спас жизнь пассажиру в самолете

Врач футбольного клуба "Уфа" помог предотвратить трагедию на борту самолета. Футболисты и тренерский штаб летели из Испании в Москву.

Буквально через несколько минут после взлета одной из пассажирок стало плохо. Доктор Ильшат Жданов сразу оказал ей помощь.

Благодаря его действиям удалось избежать экстренной посадки, и самолет успешно приземлился в Москве. Пострадавшую госпитализировали, сообщает телеканал "Россия 24".