Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех. Как стало известно ТАСС, в субботу в больнице умер Валентин Диденко, муж Instagram-блогера Екатерины Диденко. В пятницу вечером в бане в Коломенском проезде 18 гостей отмечали её день рождения.

Как рассказали в экстренных службах, семь человек отравились и получили химические ожоги, когда в бассейн бросили 30 килограммов сухого льда. Планировалось, что его реакция с водой создаст красивый эффект тумана. Двое гостей умерли на месте ЧП, а четверых доставили в больницу.

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" взято на контроль столичным главком Следкома.