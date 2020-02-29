29 февраля 202009:59

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех. Как стало известно ТАСС, в субботу в больнице умер Валентин Диденко, муж Instagram-блогера Екатерины Диденко. В пятницу вечером в бане в Коломенском проезде 18 гостей отмечали её день рождения.

Как рассказали в экстренных службах, семь человек отравились и получили химические ожоги, когда в бассейн бросили 30 килограммов сухого льда. Планировалось, что его реакция с водой создаст красивый эффект тумана. Двое гостей умерли на месте ЧП, а четверых доставили в больницу.

 

По поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" взято на контроль столичным главком Следкома.

Сейчас

09:39

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

23:42

В Идлибе погиб еще один военный

22:12

Два человека погибли от ожогов сухим льдом в московской бане

22:05

Комиссия ООН перенесла работу из-за невыдачи визы главе российской делегации

20:33

Компания "Лукойл" прокомментировала новость о крушении вертолета

19:59

МЧС сообщило о крушении вертолета под Астраханью

19:15

Песков назвал возможные даты новой встречи Путина с Эрдоганом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Азиатские страны подошли к "решающему моменту" в борьбе с коронавирусом

Азиатские страны подошли к "решающему моменту" в борьбе с коронавирусом

1 час назад
Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех

50 минут назад
Постпред США на заседании Совбеза призвала РФ "посадить боевые самолеты" в Сирии

Постпред США на заседании Совбеза призвала РФ "посадить боевые самолеты" в Сирии

3 часа назад
Пристайко: Украина не будет праздновать День Победы

Пристайко: Украина не будет праздновать День Победы

3 часа назад
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

59 минут назад
Резкое обострение обстановки в Идлибе: среди террористов оказались турецкие военные

Резкое обострение обстановки в Идлибе: среди террористов оказались турецкие военные

13 часов назад
Заседание по Сирии: Небензя напомнил о требованиях Совбеза по борьбе с терроризмом

Заседание по Сирии: Небензя напомнил о требованиях Совбеза по борьбе с терроризмом

8 часов назад
Силуанов: российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен

Силуанов: российский бюджет защищен от колебаний нефтяных цен

11 часов назад
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

15 часов назад
Остров стал "морем огня": в КНДР прошли первые в году военные учения

Остров стал "морем огня": в КНДР прошли первые в году военные учения

5 часов назад
Трамп хочет обсудить контроль над вооружениями с Путиным и лидерами других стран

Трамп хочет обсудить контроль над вооружениями с Путиным и лидерами других стран

6 часов назад
Актер из культовых фильмов оказался главарем банды, похищавшей квартиры и сбережения москвичей

Актер из культовых фильмов оказался главарем банды, похищавшей квартиры и сбережения москвичей

17 часов назад
Зеленский назначил внеочередное пленарное заседание Верховной рады на 4 марта

Зеленский назначил внеочередное пленарное заседание Верховной рады на 4 марта

10 часов назад
Парижская полиция задержала 30 участников беспорядков у Лионского вокзала

Парижская полиция задержала 30 участников беспорядков у Лионского вокзала

12 часов назад
228 палестинцев получили ранения в столкновениях с военными Израиля

228 палестинцев получили ранения в столкновениях с военными Израиля

9 часов назад
Изуродованная пластическим хирургом москвичка пытается отсудить 10 миллионов рублей

Изуродованная пластическим хирургом москвичка пытается отсудить 10 миллионов рублей

13 часов назад
Стрингер "России сегодня" задержан в ЛНР

Стрингер "России сегодня" задержан в ЛНР

15 часов назад
Президенту предложат поправку о Боге

Президенту предложат поправку о Боге

14 часов назад
Баталина стала замминистра труда

Баталина стала замминистра труда

15 часов назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

17 часов назад
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

20 часов назад
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Пожарные справились с огнем на на овощебазе в Подмосковье

Пожарные справились с огнем на на овощебазе в Подмосковье

8 минут назад
Уникальный орган зазвучал в "Зарядье": 20 мировых музыкантов будут играть 24 часа без перерыва

Уникальный орган зазвучал в "Зарядье": 20 мировых музыкантов будут играть 24 часа без перерыва

1 час назад
"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

1 час назад
Роспотребнадзор: Россия проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса

Роспотребнадзор: Россия проверила более 3 млн пассажиров с момента обнаружения коронавируса

2 часа назад
Врач футбольного клуба "Уфа" вновь спас жизнь пассажиру в самолете

Врач футбольного клуба "Уфа" вновь спас жизнь пассажиру в самолете

2 часа назад
Пентагон подписал контракт на производство РК Javelin для Украины и Грузии на $18 млн

Пентагон подписал контракт на производство РК Javelin для Украины и Грузии на $18 млн

3 часа назад
Наместников помог "Колорадо" взять верх над "Каролиной"

Наместников помог "Колорадо" взять верх над "Каролиной"

4 часа назад
ВОЗ предупреждает: коронавирус может перерасти в пандемию

ВОЗ предупреждает: коронавирус может перерасти в пандемию

4 часа назад
COVID-19: первый заболевший в Монако и закрытие военной базы во Франции

COVID-19: первый заболевший в Монако и закрытие военной базы во Франции

6 часов назад
Трамп назвал имя кандидата на должность директора национальной разведки

Трамп назвал имя кандидата на должность директора национальной разведки

8 часов назад
В Великобритании прошел марш детей во главе с экоактивисткой Гретой Тунберг

В Великобритании прошел марш детей во главе с экоактивисткой Гретой Тунберг

8 часов назад
В последний день зимы ожидается снег

В последний день зимы ожидается снег

9 часов назад
Действия Турции в Сирии не нашли понимания в арабском мире

Действия Турции в Сирии не нашли понимания в арабском мире

9 часов назад
Где самое безопасное место на нестабильном Ближнем Востоке?

Где самое безопасное место на нестабильном Ближнем Востоке?

14 часов назад
Проводы Масленицы и открытие "Острова мечты": куда отправиться на выходные

Проводы Масленицы и открытие "Острова мечты": куда отправиться на выходные

15 часов назад
Российские Genesis G70 получат трехмерную панель приборов

Российские Genesis G70 получат трехмерную панель приборов

15 часов назад
УАЗ Хантер внезапно стал полностью электрическим

УАЗ Хантер внезапно стал полностью электрическим

16 часов назад
Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

Кольцо в устрицах и платье за 10 миллионов: Лена Ленина рассказала о своей свадьбе

16 часов назад
Volkswagen заключил соглашение о компенсациях потребителям за "дизельгейт"

Volkswagen заключил соглашение о компенсациях потребителям за "дизельгейт"

17 часов назад
Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг расширил перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

17 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

19 часов назад
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

19 часов назад
Судьба человека. Опасные связи Татьяны Васильевой

Судьба человека. Опасные связи Татьяны Васильевой

19 часов назад
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

20 часов назад
Погода на выходные: время встречать весну

Погода на выходные: время встречать весну

23 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку