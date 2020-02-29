Зеленский пошел на поводу у "нациков", считает Скабеева

Телеведущая ВГТРК Ольга Скабеева в своем Telegram прокомментировала заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко о том, что празднования Дня Победы 9 мая на Украине не будет.

Как считает Скабеева, президент Украины Владимир Зеленский отказался от возможности "войти в лигу самостоятельных и уважаемых лидеров". Зеленский пошел на поводу у "гражданского общества" и "нациков" и отклонил приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы, отметила телеведущая.

С 2015 года Украина отмечает 8 мая День памяти и примирения, поддержав практику стран Запада празднования победы над нацизмом в этот день. Официальные государственные мероприятия проводятся именно 8 мая.