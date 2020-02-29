Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

В Континентальной хоккейной лиге назвали лучших игроков февраля в четырех номинациях. Одним из лучших хоккеистов месяца стал нападающий московского ЦСКА Кирилл Капризов, отличившийся лучшим результатом февраля по количеству заброшенных шайб.

Капризов стал автором восьми голов и трех результативных передач. Он помог своему клубу добиться шести побед в восьми встречах. Лучшим защитником февраля признан еще один "армеец", но уже петербургский Василий Токранов, в восьми матчах набравший восемь (4+4) очков.

Голкипером месяца был назван Иван Федотов из "Трактора", вместе с которым одержал три победы в шести матчах. Дважды он завершал матчи с нулем пропущенных шайб. Лучшим новичком назван нападающий "Ак Барса" Дмитрий Воронков. При его участии казанцы выиграли шесть матчей из девяти, а сам игрок набрал шесть очков (2+4).

Напомним, что первого марта стартуют матчи плей-офф КХЛ.