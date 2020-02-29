29 февраля 202022:17 Сергей Брилев

Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

Global Look Press

Троица не вполне обычных иностранных гостей недавно посетила Москву. То были высокопоставленные албанец, люксембуржец и словак. На их примере можно посмотреть, какая же разная Европа. Рассказ об этих гостях мы построим, несколько нарушая иерархию. Но попробуем определить логику происходящего.

Идиллия (ну, почти идиллия) со Старой Европой. На встрече с Сергеем Лавровым глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн сразу заверил, что его суверен Великий герцог Анри приедет в Москву на День Победы. Для понимания: люксембургский министр стоял у истоков подписания между ЕС и Россией "дорожных карт" о сотрудничестве и ему есть о чем искреннее переживать по поводу нынешнего состояния российско-европейских отношений.

Но вернемся к первому из нашего списка, к тому, кто является сразу и премьер-министром, и министром иностранных дел Албании.

Албания — страна, конечно, небольшая. Но в полном соответствии с европейским правилом о равенстве суверенитетов именно она председательствует сейчас в общеевропейской Организации по безопасности и сотрудничеству.

Как отметили наши коллеги из ТАСС, во время встречи с Лавровым албанец Эди Рама "не стеснялся в антироссийских высказываниях". В частности, он заявил, что Сергей Лавров должен быть рад, что он, Рама, "не все контролирует" в ОБСЕ, — так критически он настроен. И это, конечно, его право. Только вот сама Албания сейчас "подвисла". Уже давно член НАТО, она никак не может попасть в ЕС. А недавно президент Франции Макрон прямо заявил, что намерен заблокировать вступление в Евросоюз страны Западных Балкан, в том числе Албании. Почему?

Не в последнюю очередь потому, что после Brexit Франция осталась единственной в ЕС ядерной державой и Макрон позиционирует себя как главного. Но еще и потому, что после Brexit Евросоюзу надо собраться с мыслями: на что он способен теперь и способен ли выходить на общий курс.

Вот, например, британский премьер пригрозил, что если ЕС будет и дальше проявлять строптивость, он попросту выйдет из переговоров о соглашении на будущее. Но вот уже расположенный к Евросоюзу лондонский Global Council на своем сайте публикует комментарий о необходимости "геостратегического расширения ЕС" за счет все той же Албании. Мнения действительно разные.

Вопрос: заинтересована ли Старая Европа в том, чтобы добавить себе в ряды тех, кто выступает жестко за антироссийские санкции? Решать, естественно, самому Евросоюзу. Но что характерно? Например, с одной стороны за членство Албании в ЕС выступила "Вышеградская четверка" — Венгрия, Польша, Словакия и Чехия — то есть Европа новая, с другой, — даже в этой "четверке" взгляды на отношения с Россией все-таки очень разные.

Еще в Москве принимали гостя из Словакии, премьер-министра Петера Пеллегрини. Российский премьер Мишустин приветствовал его как человека, чье правительство "настроено на дальнейшее укрепление взаимосвязей двух стран вопреки непростой политической конъюнктуре в Европе".

Эта "конъюнктура" — это, например, то с 1 марта именно через Словакию пойдет так называемый "виртуальный" реверс российского газа для Украины. То есть фактически российский газ не доходит до Словакии, а выкупается Украиной на своей территории. Но как бы у Словакии. При этом Украине приходится к цене самого газа доплачивать стоимость услуг по его условно обратному транзиту от точки соединения систем двух операторов. Абсурд.

Но словаков понять можно: почему бы, поддерживая отношения с Москвой, и не заработать на ровном месте, если в Киеве считают, что ему так политически выгоднее. Хотя абсурд, конечно.

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