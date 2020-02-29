29 февраля 202017:21

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

ВКонтакте

Минздрав Пермского края уволил главного врача станции скорой помощи в городе Березники. Точные причины увольнения в ведомстве пообещали ТАСС сообщить в ближайшее время.

"Было несколько резонансных случаев", - сказали в пресс-службе Минздрава.

 

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором бригада скорой в Березниках тащит больного по асфальту. На камеру медики объяснили свое решение тем, что мужчина "весь грязный" и испачкает каталку.

Министр здравоохранения региона Оксана Мелехова заявила, что будет проведено разбирательство и "такое отношение к пациенту недопустимо". Случаем также занялась прокуратура города.

Сейчас

17:34

Стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

16:29

США и "Талибан" подписали мирное соглашение

16:25

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

14:53

Полиция насчитала восемь тысяч участников марша в центре Москвы

13:18

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

12:33

Эрдоган рассказал о просьбе к Путину и напомнил ЕС о данном слове

11:16

Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Американцы подписали соглашение с талибами и тут же пригрозили его аннулировать

Американцы подписали соглашение с талибами и тут же пригрозили его аннулировать

54 минуты назад
Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

44 минуты назад
Турция открыла для мигрантов двери в Европу

Турция открыла для мигрантов двери в Европу

12 минут назад
Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

2 минуты назад
Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

6 минут назад
Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

2 минуты назад
Путин нанесет визит в Псковскую область

Путин нанесет визит в Псковскую область

2 часа назад
Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

2 часа назад
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

4 часа назад
Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

7 часов назад
Коронавирус вмешался в график Трампа

Коронавирус вмешался в график Трампа

2 часа назад
Коронавирус: советы от Роспотребнадзора

Коронавирус: советы от Роспотребнадзора

5 часов назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

1 час назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

28.02.2020 14:47
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

35 минут назад
Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

41 минута назад
Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

52 минуты назад
Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

1 час назад
Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

1 час назад
Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

1 час назад
ЦСКА отвоевал ничью у "Урала" в добавленное время

ЦСКА отвоевал ничью у "Урала" в добавленное время

1 час назад
Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

1 час назад
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

1 час назад
Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

2 часа назад
Большунов стал серебряным призером индивидуальной гонки Кубка мира

Большунов стал серебряным призером индивидуальной гонки Кубка мира

2 часа назад
"Ювентус" и "Интер" не сыграют из-за коронавируса. Матчи 26 тура перенесены на май

"Ювентус" и "Интер" не сыграют из-за коронавируса. Матчи 26 тура перенесены на май

2 часа назад
"Масленичное" гей-порно: возбуждено дело

"Масленичное" гей-порно: возбуждено дело

2 часа назад
Пристайко хочет посоревноваться с Путиным в дзюдо и гольфе

Пристайко хочет посоревноваться с Путиным в дзюдо и гольфе

3 часа назад
Конькобежка Голикова завоевала бронзу чемпионата мира

Конькобежка Голикова завоевала бронзу чемпионата мира

3 часа назад
9-летний школьник наклонился за ручкой и умер

9-летний школьник наклонился за ручкой и умер

3 часа назад
В Крыму лжесотрудник ФСБ задержан настоящими

В Крыму лжесотрудник ФСБ задержан настоящими

3 часа назад
Непряева финишировала шестой в индивидуальной гонке этапа Кубка мира

Непряева финишировала шестой в индивидуальной гонке этапа Кубка мира

3 часа назад
Поклонская порассуждала о должности "запикивателя Шнура"

Поклонская порассуждала о должности "запикивателя Шнура"

4 часа назад
Россиянин Елисеев выиграл спринт чемпионата Европы по биатлону

Россиянин Елисеев выиграл спринт чемпионата Европы по биатлону

4 часа назад
Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

6 часов назад
ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны

ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны

7 часов назад
"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

"У F-35 не было бы никаких шансов": Илон Маск рассказал об "убийце" истребителя США

9 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку