29 февраля 202021:52 Сергей Брилев

Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

В глазах европейцев американская анти-Грета выглядит каким-то чудовищем. Европа-то действительно последовательно сейчас, как принято говорить, "декарбонизирует" экономику во имя того, чтобы остановить потепление климата из-за выбросов парниковых газов, последовательно переходит с угля, нефти и даже газа на ветряк, солнечные батареи и так далее.

Европа все строит и строит новые ветряки и вопреки протестам собственных граждан закрывает угольные разрезы. Но если честно, то Европа теперь попросту импортирует товары, производство которых с помощью энергии, выработанной на основе все тех же угля, нефти и газа, попросту выведено в другие страны.

По ряду подсчетов — например, российского профессора Леонида Григорьева — там выбросы парниковых газов, которые и ведут к опасному потеплению климата, выросли примерно на столько, на сколько они сократились в Европе.

Тем не менее альтернативная энергетика появляется и в России. Недавно самая крупная солнечная электростанция в Башкирии заработала в удаленном, как говорят энергетики, "тупиковом" Бурзянском районе, куда тащить ЛЭП попросту нецелесообразно. И вот комплименты от иностранного гуру по солнцу, лауреата премии "Глобальной энергии" Михаэля Гретцеля, профессор Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария).

"Для противостояния климатическому кризису требуются большие усилия. Открытие солнечной электростанции в Башкирии вносит вклад в решение этой задачи. Я хотел бы поздравить всех, кто работал над воплощением этого впечатляющего проекта", — отметил ученый.

В отличие от Америки Россия Парижские соглашения о борьбе с потеплением подписала. Но, как и Америка, Россия — большая страна, где на одной только альтернативной энергетике не протянешь. Здесь альтернатива все-таки остается лишь дополнением к тому, что обеспечивает поистине надежное электроснабжение, — энергетике классической: это и гидро-, и, между прочим, атомная, и на углеводородах.

Конечно же, об изменении климата надо думать. Но и отказываться от статуса великой углеводородной державы ни к чему. Многим еще учиться и учиться тому, как в России добываются уголь, нефть и газ. А они, кстати, идут не только в топку, но и обеспечивают миллионы рабочих мест. Послушаем российского ученого, лауреата премии "Глобальная энергия" академика РАН Сергея Алексеенко, научного руководителя Института теплофизики СО РАН.

"В России органическое топливо еще многие годы будет оставаться основным источником энергии. Тем не менее мы не должны оставаться в стороне от общемировых тенденций, и в России предпринимаются меры для того, чтобы использовать возобновляемые источники энергии", — подчеркнул Сергей Алексеенко.

Сейчас

20:41

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

20:35

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

19:43

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

18:41

Коронавирус добрался до Эквадора

17:34

Стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

16:29

США и "Талибан" подписали мирное соглашение

16:25

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

1 час назад
Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

2 часа назад
Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

2 часа назад
Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

2 часа назад
Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

2 часа назад
Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

3 часа назад
Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

5 часов назад
У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

2 часа назад
Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

1 час назад
В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

2 часа назад
В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

57 минут назад
"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате

41 минута назад
Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

3 часа назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

6 часов назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

28.02.2020 14:47
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

26 минут назад
Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

37 минут назад
Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

48 минут назад
Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

53 минуты назад
Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

1 час назад
Что объединяет американских консерваторов

Что объединяет американских консерваторов

1 час назад
Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

1 час назад
"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

1 час назад
Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

3 часа назад
Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

3 часа назад
Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

3 часа назад
Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

3 часа назад
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

3 часа назад
Коронавирус добрался до Эквадора

Коронавирус добрался до Эквадора

4 часа назад
Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

4 часа назад
"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

4 часа назад
Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

4 часа назад
Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

4 часа назад
Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

4 часа назад
Турция открыла для мигрантов двери в Европу

Турция открыла для мигрантов двери в Европу

4 часа назад
Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

5 часов назад
Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

5 часов назад
Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

5 часов назад
Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

5 часов назад
Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

5 часов назад
Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

5 часов назад
Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

6 часов назад
Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

6 часов назад
Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

7 часов назад
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

9 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

11 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку