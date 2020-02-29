Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

В связи с эпидемией коронавируса Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска до "очень высокого" и предупредила: если страны не будут предпринимать эффективные меры по сдерживанию болезни, то ситуация "может выйти из-под контроля". К 29 февраля число заразившихся в мире превысило 85 тысяч человек. Считается, что можно было выписывать почти 40 тысяч пациентов, хотя, например, в Южной Корее повторное заражение выявлено у 73-летней женщины, про которую думали, что она выздоровела. Скончались 2924 человек. За пределами Китая стремительнее всего вирус распространялся с востока на запад.

В Японии, где все-таки продолжается подготовка к Олимпиаде, премьер Абэ лично опроверг слухи о дефиците туалетной бумаги и призвал людей не поддаваться панике. В Южной Корее число зараженных близится к 3 тысячам — рекорд после Китая. В Иране за сутки рост инфицированных — вдвое, среди них — 5 членов парламента, скончались 43 человека. Также пришли новости о первых заразившихся в Катаре и Исландии. Если верить фотографиям, то и в КНДР меры предосторожности — на высшем уровне. Председатель Ким Чен Ын руководил первыми учениями в этом году, а военные позади него — в черных масках.

В Европе тревожнее всего в Италии и, соответственно, в соседних странах. К новости о переносе Женевского автосалона добавился и перенос престижной выставки недвижимости в Каннах. Отдельная интрига — куда делся Папа Римский Франциск: уже третий день его не видно, вроде бы какое-то недомогание.

Случаи заражения коронавирусом есть почти во всех регионах Италии. Во Фьюмичино, что под Римом, — положительный тест у женщины, вернувшейся из Бергамо. "Положительны" супруг и один из двух их детей.

На внеочередном вечернем заседании кабинета министров был принят пакет мер: решено помочь регионам деньгами, плюс налоги, страховки, квитанции, штрафы – там, где карантин, "на карантин" отправляют и все платежи.

Школа в трех регионах — Эмилии Романьи, Венето и Ломбрадии – там, где очаги и красные зоны, остаются закрытыми еще на неделю. Не закончился инкубационный период, и, как считают эпидемиологи, неразумно запускать вторую волну заражений, закрывая в классах по 25 детей. Преподавателям рекомендовано перейти на дистанционный контакт с детьми — на обучение онлайн. В остальных провинциях, там, где школы закрывали на всякий случай или на генеральную уборку, дети вернутся к учебе.

Министерство культуры и туризма, ассоциации предпринимателей, которые в последние время очень жаловались, что с градусом паники в Италии перебор и что пугать хватит, уже назвали первые предварительные данные по убыткам: ВВП может потерять от 2 до 3%. Прежде всего за счет туризма: отели — мы этом убедились, проехав по тем, где любят останавливаться как минимум русские туристы, подтверждают отказы – 70%. В горах лыжный сезон заканчивается досрочно — оттуда бегут. А что будет на Пасху, даже сложно представить.

Вот мнение министра культуры Италии Дарио Франческини: "Данные, которые нам предоставили отели, показывают, что в некоторых районах отменяются до 90% бронирований. В том числе там, где власти не объявляли так называемые красные зоны. Несмотря на это, мы верим, что нам удастся преодолеть эти трудности и внутренний туризм скоро вернется к прежним показателям, а затем к нам вновь поедут зарубежные путешественники. Италия навсегда останется достопримечательностью и местом притяжения для всех".

Футбол — больное место для Италии. Игры идут, трибуны пустые, а некоторые матчи и вовсе перенесены. И как будут догонять календарь. "Черная овцы" — такое здесь определение для тех, кого сторонятся. К списку стран, которые не рекомендуют поездки в Италию, прибавились США. Alitalia перекраивает расписание рейсов: не летят в Италию и не летят итальянцы — из опасения застрять на карантин по прилету.