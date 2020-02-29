29 февраля 202020:54

У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер многие свои наряды назвала в честь последнего Генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева.

Как сообщает телеканал Sky News, Тэтчер во время второго срока на посту главы британского правительства завела специальный дневник, где описывала свои наряды. Всего их было около 200, и большинство были названы в честь Горбачева. Например, в 1990 году Тэтчер написала, что побывала на съемках сериала "Улица коронации" и надела на них платье "Розовый Шанель Горбачев".

Экс-премьер также называла свои платья в честь бывшего президента США Рональда Рейгана и ирландского радио- и телеведущего Терри Вогана.

По данным Sky News, имена экс-президента Франции Франсуа Миттерана, бывшего канцлера Германии Гельмута Коля или экс-президента США Джорджа Буша-старшего в дневнике не упоминаются.

В 1984 году Тэтчер писала Рейгану о Горбачеве: "Он достаточно открыт и явно умен, у него даже есть какой-то шарм и чувство юмора. Кажется, он мне нравится. С ним можно иметь дело".

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