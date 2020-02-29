Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

Арестант убил себя в "Матросской тишине" (СИЗО-1), сообщил руководитель пресс-службы столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков. Мужчина обвинялся по статье 228 УК РФ – хранение и приобретение наркотиков, возможное наказание – до 15 лет за решеткой.

Признаков насильственной смерти у погибшего не обнаружили. Назначена проверка, передает РИА Новости.