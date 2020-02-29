В Эссене 81-летняя пенсионерка въехала в группу людей

В немецком городе Эссен в результате несчастного случая пострадали не менее 11 человек. 81-летняя женщина, управляя автомобилем не притормозила перед остановившимся трамваем, из которого выходили люди.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

На месте происшествия работает полиция.