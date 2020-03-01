Французские депутаты выразили вотум недоверия правительству

Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству. Это произошло после решения премьер-министра Эдуара Филиппа провести законопроект о пенсионной реформе без голосования.

Конституция Франции позволяет так действовать главе правительства в случае, если он уверен в необходимости принятия закона, сообщает "Россия 24".

Объявленная правительством реформа спровоцировала забастовку и акции протеста. Многие французы выступили против потери привилегий и льготных условий выхода на пенсию.