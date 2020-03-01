Тема:

Американское присутствие в Ираке и Афганистане 1 час назад

1 марта 202002:23 Дарья Тихомирова

Соглашение США с талибами может принести мир в Афганистан

Соглашение США с талибами может принести мир в Афганистан

Соглашение между Вашингтоном и запрещенным в России движением "Талибан" (запрещено в РФ) позволит Соединенным Штатам сократить численность войск в Афганистане примерно до восьми тысяч человек. Об этом заявил Дональд Трамп. Документ, который уже называют историческим, подписан в столице Катара Дохе. Договор должен положить конец вооруженному конфликту, длящемуся без малого 20 лет.

Число гостей исторической церемонии в Дохе оказалось меньше ожидаемого: с десяток делегаций побоялись приехать из-за коронавируса. Ключевых участников угроза инфекции не остановила. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и влиятельный мулла Абдулла Гани Барадар пожали руки под одобрительные возгласы из зала.

Соглашение предусматривает, что Штаты сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысяч человек, а затем продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.

Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет добиваться в Совете Безопасности ООН исключения из санкционного списка.

"Это скорее предвыборный ход Трампа перед выборами в ноябре. Весь процесс растянут на 14 месяцев. В этой ситуации окончательно США никуда уходить не будут. "Талибан" тут тоже может обещать что угодно. "Талибану" действительно выгодно, чтобы влияние США понизилось. Влияние "Талибана" станет сильнее, у них будет больше прибыли, больше человеческого ресурса. За это они пообещают сейчас все, что угодно", — говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. За время конфликта официальные потери международной коалиции превысили 3 с половиной тысячи человек. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

"Народ Афганистана страдает вот уже четыре десятилетия. Надеюсь, что с выводом всех иностранных сил из Афганистана наша нация под властью исламского режима испытает облегчение и начнет новую процветающую жизнь. Я призываю всех афганцев к честным и искренним переговорам ради установления сильной исламской власти, ради ценностей ислама, ради Афганистана", — говорит заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулла Гани Барадар.

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, сразу несколько стран готовы провести межафганские переговоры. Среди них — Германия, Норвегия, Узбекистан, Индонезия. При этом сами талибы, по словам дипломата, предпочли бы встречу в Москве.

"Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то ИГИЛ (запрещена в РФ), "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и так далее. И это прямая выгода для России", — говорит спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Параллельно церемонии в Дохе в Кабуле министр обороны США и генсек НАТО подписали совместную декларацию с правительством Афганистана в лице президента Ашрафа Гани. Документ обязывает афганскую сторону участвовать в переговорах с талибами.

"Если талибы не выполнят свои обязательства, они лишатся возможности обсуждать будущее своей страны наравне с афганцами. Более того, Соединенные Штаты без колебаний аннулируют это соглашение", — заявил министр обороны США.

"Союзники и партнеры НАТО вошли в Афганистан вместе. Мы скорректируем наше присутствие вместе. И уйдем вместе, когда придет время. Это произойдет только когда мы будем уверены, что афганские силы больше не нуждаются в нашей поддержке и что Афганистан никогда больше не станет платформой для международных террористов", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Контртеррористические операции США в Афганистане будут продолжены, сообщил Белый дом. Как заявил президент Трамп: "Если произойдут плохие события, мы очень быстро вернем наши войска. Надеюсь, что это не понадобится".

Ранее по теме

Сейчас

02:47

Неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция

01:01

Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

23:59

В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

23:35

В Эссене 81-летняя пенсионерка въехала в группу людей

20:41

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

20:35

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

19:43

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

2 часа назад
Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

3 часа назад
Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

6 часов назад
На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

2 часа назад
Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

7 часов назад
Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

8 часов назад
Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

10 часов назад
У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

6 часов назад
Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

6 часов назад
Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

6 часов назад
Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

7 часов назад
В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

7 часов назад
В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

5 часов назад
"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате

5 часов назад
Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

8 часов назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

10 часов назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

28.02.2020 14:47
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

5 часов назад
Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

5 часов назад
Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

5 часов назад
Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

5 часов назад
Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

6 часов назад
Что объединяет американских консерваторов

Что объединяет американских консерваторов

6 часов назад
Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

6 часов назад
"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

6 часов назад
Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

7 часов назад
Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

7 часов назад
Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

7 часов назад
Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

8 часов назад
Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

8 часов назад
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

8 часов назад
Коронавирус добрался до Эквадора

Коронавирус добрался до Эквадора

9 часов назад
Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

9 часов назад
"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

9 часов назад
Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

9 часов назад
Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

9 часов назад
Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

9 часов назад
Турция открыла для мигрантов двери в Европу

Турция открыла для мигрантов двери в Европу

9 часов назад
Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

9 часов назад
Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

10 часов назад
Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

10 часов назад
Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

10 часов назад
Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

10 часов назад
Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

10 часов назад
Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

11 часов назад
Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

11 часов назад
Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

Газ в лицо: дерзкое похищение трехлетнего ребенка попало на видео

12 часов назад
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

14 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

Еженедельная программа Вести.net от 29 февраля 2020 года

16 часов назад
Сергей Полунин: балет – это экстрим

Сергей Полунин: балет – это экстрим

28.02.2020 15:40
Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

Спутнику впервые подарили вторую жизнь прямо на орбите

28.02.2020 14:04

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку