Соглашение США с талибами может принести мир в Афганистан

Соглашение между Вашингтоном и запрещенным в России движением "Талибан" (запрещено в РФ) позволит Соединенным Штатам сократить численность войск в Афганистане примерно до восьми тысяч человек. Об этом заявил Дональд Трамп. Документ, который уже называют историческим, подписан в столице Катара Дохе. Договор должен положить конец вооруженному конфликту, длящемуся без малого 20 лет.

Число гостей исторической церемонии в Дохе оказалось меньше ожидаемого: с десяток делегаций побоялись приехать из-за коронавируса. Ключевых участников угроза инфекции не остановила. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и влиятельный мулла Абдулла Гани Барадар пожали руки под одобрительные возгласы из зала.

Соглашение предусматривает, что Штаты сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысяч человек, а затем продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.

Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет добиваться в Совете Безопасности ООН исключения из санкционного списка.

"Это скорее предвыборный ход Трампа перед выборами в ноябре. Весь процесс растянут на 14 месяцев. В этой ситуации окончательно США никуда уходить не будут. "Талибан" тут тоже может обещать что угодно. "Талибану" действительно выгодно, чтобы влияние США понизилось. Влияние "Талибана" станет сильнее, у них будет больше прибыли, больше человеческого ресурса. За это они пообещают сейчас все, что угодно", — говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.



Войска США вошли в Афганистан почти 19 лет назад после терактов 11 сентября 2001 года. За время конфликта официальные потери международной коалиции превысили 3 с половиной тысячи человек. Погибли десятки тысяч мирных жителей.

"Народ Афганистана страдает вот уже четыре десятилетия. Надеюсь, что с выводом всех иностранных сил из Афганистана наша нация под властью исламского режима испытает облегчение и начнет новую процветающую жизнь. Я призываю всех афганцев к честным и искренним переговорам ради установления сильной исламской власти, ради ценностей ислама, ради Афганистана", — говорит заместитель лидера движения "Талибан" (запрещено в РФ) Абдулла Гани Барадар.

По словам спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова, сразу несколько стран готовы провести межафганские переговоры. Среди них — Германия, Норвегия, Узбекистан, Индонезия. При этом сами талибы, по словам дипломата, предпочли бы встречу в Москве.

"Если в Афганистане не будет войны и будет инклюзивное афганское правительство, оно при помощи международного сообщества подавит все остающиеся очаги международного терроризма, будь то ИГИЛ (запрещена в РФ), "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и так далее. И это прямая выгода для России", — говорит спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Параллельно церемонии в Дохе в Кабуле министр обороны США и генсек НАТО подписали совместную декларацию с правительством Афганистана в лице президента Ашрафа Гани. Документ обязывает афганскую сторону участвовать в переговорах с талибами.

"Если талибы не выполнят свои обязательства, они лишатся возможности обсуждать будущее своей страны наравне с афганцами. Более того, Соединенные Штаты без колебаний аннулируют это соглашение", — заявил министр обороны США.

"Союзники и партнеры НАТО вошли в Афганистан вместе. Мы скорректируем наше присутствие вместе. И уйдем вместе, когда придет время. Это произойдет только когда мы будем уверены, что афганские силы больше не нуждаются в нашей поддержке и что Афганистан никогда больше не станет платформой для международных террористов", — сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Контртеррористические операции США в Афганистане будут продолжены, сообщил Белый дом. Как заявил президент Трамп: "Если произойдут плохие события, мы очень быстро вернем наши войска. Надеюсь, что это не понадобится".