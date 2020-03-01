1 марта 202004:29

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

Петр Сивков/ТАСС

С 1 марта Украина ужесточила правила поездок в Россию для граждан страны.

Теперь украинцы смогут выезжать в Россию только при предъявлении заграничного паспорта. Это решение правительство Украины приняло в декабре 2019 года. Такое решение было обусловлено "существующими угрозами национальной безопасности в условиях вооруженной агрессии против Украины".

Необходимость нововведения глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил тем, что до сих пор контроль на границе с помощью старых внутренних паспортов был "девятью кругами бюрократического ада". Кроме того, он заявил, что выезд из Украины по биопаспортам не даст бежать в Россию тем, кто нарушил закон.

Премьер-министр Алексей Гончарук был более предметным в объяснении. По его словам, новые правила сократят время прохождения пограничного контроля, так как информация с загранпаспортов считывается специальными приборами за считанные секунды.

При этом возвращение на Украину из России возможно по внутреннему паспорту. Въезжать в Россию по внутренним паспортам также будет возможно, но оформлять при этом все необходимые в РФ документы.

Сейчас

04:29

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

03:25

Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

02:47

Неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция

01:01

Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

23:59

В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

23:35

В Эссене 81-летняя пенсионерка въехала в группу людей

20:41

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

Украина ужесточила правила въезда в РФ для своих граждан

2 часа назад
Китай озвучил новые данные по коронавирусу

Китай озвучил новые данные по коронавирусу

3 часа назад
Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

Чилийские военные спасают русского моряка, у которого случился инсульт

3 часа назад
Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

Трамп поздравил лидера Афганистана с заключением соглашения с талибами

6 часов назад
На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

На Берлинале оценили операторскую работу в российской картине

5 часов назад
Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

Чавушоглу заявил, что прогресс в Идлибе зависит лишь от Путина и Эрдогана

11 часов назад
Неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция

Неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция

4 часа назад
Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

Смерть чемпиона: стали известны обстоятельства гибели Андрея Ведерникова

13 часов назад
Соглашение США с талибами может принести мир в Афганистан

Соглашение США с талибами может принести мир в Афганистан

4 часа назад
У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

У Тэтчер был "Розовый Шанель Горбачев" и другие подобные наряды

10 часов назад
Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

Первые случаи заражения коронавирусом отмечены в Ирландии и Люксембурге

5 часов назад
Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

Британский премьер Джонсон и его любовница ждут ребенка

9 часов назад
Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

Коронавирус выявлен почти во всех регионах Италии

9 часов назад
Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

Трамп намерен положить конец "самой продолжительной войне"

10 часов назад
В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

В мире появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

10 часов назад
В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В США зарегистрирована первая смерть от коронавируса

8 часов назад
"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате

"Уотфорд" нанес "Ливерпулю" первое поражение в чемпионате

8 часов назад
Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

Японский премьер успокоил соотечественников насчет туалетной бумаги

11 часов назад
"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

"Меня начинает просто трясти": Стоянов рассказал о главном

14 часов назад
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

Поразить, влюбить, разжалобить! Чья тактика на шоу "Ну-ка, все вместе!" окажется победной

28.02.2020 14:47
Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

Весь фильм ком в горле: зрители делятся впечатлениями о киноленте "Лёд 2"

28.02.2020 10:25
COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

COVID-19: вирус из Китая, который никто не ждал

27.02.2020 15:29
Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Дашу Коновалову спасет внутривенное питание

24.02.2020 09:00
Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

Конкурс по созданию комфортной городской среды: что уже реализовано

8 часов назад
Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

Человек мощнейшего темперамента: 100 лет назад родился писатель Федор Абрамов

8 часов назад
Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

Раз в четыре года: Алина Покровская отмечает день рождения

8 часов назад
Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

Троица необычных гостей: зачем высокопоставленные европейцы приехали в Москву

8 часов назад
Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

Анти-Грета пугает Европу. Солнечный гуру хвалит Россию

9 часов назад
Что объединяет американских консерваторов

Что объединяет американских консерваторов

9 часов назад
Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

Путин рассказал Макрону о сирийском урегулировании

9 часов назад
Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

Марш в Москве: о Немцове почти забыли, зато развеяли скуку

9 часов назад
"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

"Зенит" и "Локомотив" обошлись без забитых мячей

9 часов назад
Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

Арестант "Матросской тишины" найден мертвым

10 часов назад
Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

Бунт в Париже: вокзал подожгли, дорогие машины превратили в груды металла

10 часов назад
Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

Мальчику, пострадавшему в ДТП с автобусом, пришили оторванную кисть

10 часов назад
Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

Путин предложил Рухани помощь и обсудил с ним актуальные вопросы

11 часов назад
Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

Джокович победил на турнире в Дубае, обыграв в финале Циципаса

11 часов назад
Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

Шахматы. Грищук сохранил место в четверке рейтинга FIDE

11 часов назад
Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

Слова главы МИД Украины сочли дипломатическим недоразумением

11 часов назад
Коронавирус добрался до Эквадора

Коронавирус добрался до Эквадора

12 часов назад
Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

Витренко отреагировал на новость о возможном премьерстве

12 часов назад
"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

"Спартак" обогнал "Динамо" в таблице после победы в очном матче

12 часов назад
Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

Пушков ответил на фразу Пристайко о прощении врагов

12 часов назад
Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

Трагедия на вечеринке Екатерины Диденко: вода в бассейне превратилась в кислоту

12 часов назад
Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

Саночница Иванова завоевала серебро Кубка мира, Демченко - бронзу

12 часов назад
Турция открыла для мигрантов двери в Европу

Турция открыла для мигрантов двери в Европу

12 часов назад
Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

Алексей Швед признан самым ценным баскетболистом 26 тура Евролиги

12 часов назад
Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

Очевидцы сняли на видео драку с дебоширами в поезде Москва - Тверь

13 часов назад
Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

Все аттракционы "Острова мечты" заработают к 28 марта

13 часов назад
Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

Полиция не допустила нарушений на акциях памяти Немцова

13 часов назад
Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

13 часов назад
Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

Капризов, Федотов, Токранов, Воронков. КХЛ определила лучших хоккеистов февраля

13 часов назад
Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

Катар сообщил о первом заболевшем новым коронавирусом

14 часов назад
Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

Полански не приехал за "Сезаром" из-за секс-скандала

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку