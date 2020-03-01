ГОСТ для раритетных авто, "гонорар успеха" и другие законы, вступившие в силу с 1 марта

В России с 1 марта вступают в силу несколько новых законов — о ввозе незарегистрированных лекарств, ГОСТ на раритетные автомобили, "гонорар успеха" и другие нормативы.

Закон о взаимозаменяемости лекарств даст правительству право устанавливать правила взаимозаменяемости медицинских препаратов. Кроме того, этот закон будет определять полномочия правительства закупать по решению врачебной комиссии не зарегистрированные в России препараты.

Обязательное нанесение идентификационного номера на обувь вступает в силу с 1 марта. Это коснется даже того товара, который в настоящий момент находится на складах магазинов.

Начинает действовать ГОСТ на раритетные и классические транспортные средства. Это относится к мотоциклам, легковым автомобилям и прицепам старше 30 лет, а также грузовым машинам, автобусам старше 50 лет, не предназначенным для коммерческого использования, в возрасте старше 50 лет. Но это новшество коснется только транспортных средствах с оригинальными двигателем, кузовом и рамой, сохраненных или отреставрированных до оригинального состояния, сообщает РИА Новости.

Теперь исход судебного разбирательства будет влиять на "гонорар успеха" адвокатов. Это соглашение, по которому размер вознаграждения будет зависеть от результата оказания адвокатом юридической помощи. Но эти гонорары не могут применяться по делам об административных правонарушениях и уголовным делам.