Авария в Подмосковье: двое погибших, двое пострадавших

Два человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на 156-м километре трассы М9 "Балтия" в Шаховском районе Подмосковья. По сообщению ГУ МВД России по Московской области, авария произошла в 04:45.

Сообщается, что столкновение автомобилей было встречным. Другие обстоятельства ДТП устанавливаются.

В конце октября прошлого года в результате ДТП на 159-м километре автомагистрали "Балтия" погибли пять человек. Тогда там столкнулись грузовик и автомобиль Kia.