Задержан автор порноролика, транслировавшегося во время празднования Масленицы

Бывший сотрудник приморского ДК задержан по подозрению в трансляции порноролика на фасаде районной администрации во время празднования Масленицы, сообщает региональное МВД.

Ранее сообщалось, что во время празднования масленичных гуляний в Михайловском районе Приморья на уличном экране демонстрировалось видео гей-вечеринки. Установлено, трансляция велась с помощью удаленного доступа через интернет. Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемого. По данным следствия, задержанный 2001 года рождения ранее работал в этом доме культуры светооператором. После недобросовестного исполнения обязанностей и дальнейшего конфликта с руководством был уволен накануне нового года. Подозреваемый решил "отомстить" и, подключившись к серверу через удаленный доступ, организовал порнотрансляцию.

Сейчас в отношении "шутника" возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии. На время следствия он заключен под стражу.