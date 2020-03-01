Роспотребнадзор дал советы для поддержания иммунитета

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов россиянам, которые хотят сохранить здоровье и бодрость. Важным показателем жизненной силы является сильный иммунитет, сказано в сообщении. Для его укрепления следует избавиться от вредных привычек, закаляться и быть спортивным. Также полезен не менее, чем восьмичасовой сон, пишет РИА Новости. Усиление естественного иммунитета должно сопровождаться своевременной вакцинацией, уверены в Роспотребнадзоре.

Эксперты перечислили признаки, при появлении которых следует обратить внимание на снижение защиты организма: частые ОРВИ и ОРЗ, герпес, сонливость и бессонницу, боль в суставах и мышцах, частые головные боли, высыпания на кожных покровах.

"Силы иммунитета на 50 процентов зависят от образа жизни", — заключили в Роспотребнадзоре.