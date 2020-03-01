1 марта 202022:22 Дмитрий Киселёв

Анти-Грета vs Грета: климатический скептик против экошизы

Анти-Грета vs Грета: климатический скептик против экошизы

Ну, наконец-то! Еще полтора года назад "Вести недели" сравнили использование взрослыми девочки по имени Грета Тунберг со средневековым крестовым походом на Иерусалим – маршем детей. Это ХII век, Франция. Пастушку по имени Стефан тогда пригрезилось, что сам Христос призывает его в Иерусалим освободить Гроб Господень. Взрослые на основе этих грез снарядили тысячи детей в поход, построив в колонны. Дойдя до Марселя, юные крестоносцы ждали, что само море перед ними расступится. Но коварные купцы посадили всех на свои парусники, а на том берегу детей цинично продали в рабство. Печальная история.

Экоактивистка Грета Тунберг школу прогуливает, быть может, поэтому никаких дурных ассоциаций с собственной ролью у нее не возникает. Недавно Грета шла по английскому Бристолю во главе марша детей. По ее данным, за ней следовали 30 тысяч детей и подростков, которые тоже прогуливали в это время школу, — в знак протеста против потепления климата и взрослых, которые это допускают, продолжая выбрасывать в атмосферу вредоносный СО2 — углекислый газ.

Интересно, что с конца прошлого года в Германии объявилась анти-Грета. Тоже блондинка. Молодая немка по имени Наоми Зайбт. Ей -19 лет. По образу даже слегка смахивает на Грету Тунберг, хотя никакими формами аутизма не страдает, хорошо говорит, школу закончила на "отлично", не прогуливая. Представляется как "климатический скептик". В том смысле, что против паникерства из-за мнимого потепления. Причем Наоми даже использует точно такой же лозунг, что и Грета: "Как вы смеете?" Но обращается с ним к самой "экошизе".

"В настоящее время нас насильно кормят крайне антиутопической порцией климатической паники., говорят нам, что мы, люди, разрушаем планету. И что у молодежи нет будущего. Что животные умирают. Что мы топчем природу. У меня для вас хорошие новости. Миру не придет конец из-за изменения климата", — заявила Наоми Зайбт.

Девушку экоактивисты уже обвиняют в том, что она сидит на зарплате у американского аналитического центра Heartland, а он якобы связан с самим Трампом, и в том, что ее мать — адвокат политической партии "Альтернатива для Германии", что должно считаться у "зеленых" ужасным. Ну, в общем, битва разгорается. Недавно Наоми Зайбт выступала в Мэрилэнде на конференции консервативного политического действия в США, где выступал и Дональд Трамп.

Но Грета Тунберг пока все же популярнее. И как мы уже сообщали недавно, Грета стала миллиардером, поскольку ее зарегистрированные бренды уже дороже "Гринпис" и даже ООН.

Помогла нынешняя рекордно теплая зима. Погодная аномалия — словно подарок команде Тунберг. Взрослые в ней буквально паразитируют на человеческом невежестве, превратив больную девочку в лидера тоталитарной секты.

Впрочем, не про Грету сегодня. Планете Земля — за 65 миллионов лет. Пик температуры в этот период был примерно 55 миллионов лет назад, и держался он в течение многих и многих тысячелетий. Температура воздуха тогда была в среднем на 8 градусов по Цельсию выше, чем сейчас. То есть сейчас ниже примерно на 8 градусов по Цельсию. При этом никакого парникового эффекта тогда не было, как и не было многих миллионов автомобилей и современной промышленности. Тот пик называется палеоцен-эоценовый термический максимум.

Далее на протяжении десятков миллионов лет тоже были перепады, а температура менялась циклично. Без участия человека. Опять же каждый школьник может сейчас легко найти в Интернете и график изменения температуры планеты Земля за 500 миллионов лет. И мы видим тоже циклы. В самые древние периоды показаны колебания в течение сотен миллионов лет. Чем ближе к нашему времени, тем временной шаг меньше, но в любом случае мы видим колебания, а общая траектория – скорее, на снижение, а не на потепление.

Грета Тунберг тоже могла бы этим графиком поинтересоваться, но просто не хочет. Ее родители, быть может, тоже не хотят девочке это показывать. Быть может, опасаясь разрушить ее хрупкий внутренний мир. Впрочем, пойдем дальше. Нам важно все же понять, отчего Земля нагревается или остывает. И сколь влияют на климат так называемые парниковые газы, из-за которых психуют экоактивисты, прежде всего это СО2 и метан.

"Нет ни одного достоверного доказательства влияния парниковых газов на климаты Земли. Концентрация парниковых газов в атмосфере, особенно углекислого газа, практически никак не влияет на климат планеты", — пишет наш уважаемый профессор-геофизик Александр Городницкий. И далее он же, ссылаясь на исследования профессора Олега Сорохтина в Институте океанологии имени Ширшова, указывает, что главным фактором, влияющим на климат Земли в разные периоды всегда остается Солнце — его активность и колебания земной орбиты и угла наклона земной оси. Все остальные факторы — второстепенны. Мнение наших исследователей — часть глобального консенсуса серьезных ученых. Важна здесь позиция и американских коллег.

Экс-президент Национальной академии наук США профессор-физик Фредерик Зейтс еще в 2009 году разработал ТАКУЮ петицию в адрес правительства США.

"Не существует никаких убедительных научных свидетельств того, что антропогенный выброс углекислого газа, метана или других парниковых газов причиняет или может в обозримом будущем вызвать катастрофическое прогревание атмосферы Земли и разрушение ее климата. Кроме того, имеются существенные научные свидетельства, показывающие, что увеличение в атмосфере концентрации диоксида углерода приводит к положительному влиянию на естественный прирост растений и животных в окружающей среде Земли", — заявил исследователь. Подписи под этим текстом поставили 15 тысяч американских ученых и инженеров.

Буквально прошлым летом, 17 июня, ведущие итальянские климатологи — геологи, геофизики и астрофизики — направили президенту Итальянской Республики, председателям Сената и Палаты депутатов, а также премьеру правительства петицию с подробным объяснением цикличности климата на Земле и с простым утверждением: "Углекислый газ сам по себе не является загрязняющим агентом. Напротив, он необходим для жизни на нашей планете. С научной точки зрения не реалистично приписывать человеку ответственность за потепление, отмечаемое начиная с прошлого века до сегодняшнего дня. Предлагаемые алармистские прогнозы, таким образом, являются недостоверными, так как основаны на моделях, результаты работы которых противоречат данным, полученным в рамках экспериментальных исследований. Все доказательства свидетельствуют, что эти модели переоценивают роль жизнедеятельности человека и недооценивают природную переменчивость климата, главным образом, связанную с Солнцем, Луной и океаническими осцилляциями".

Минувшей осенью, 23 сентября, Генсек ООН Гуттереш получил петицию от 500 ведущих ученых-климатологов планеты. Вот две ключевых фразы из него: "Общераспространенные модели, на которых основана сейчас международная политика в отношении климата, несостоятельны. Нынешняя климатическая политика бессмысленно и жестоко подрывает экономику".

При этом ученые призвали генсека ООН организовать в 2020 году авторитетную международную конференцию с участием высококлассных специалистов по климату. Audiatur et altera pars — заключили латынью ученые свою петицию — "Пусть и другая сторона будет услышана".

Ну, а природа? Конечно же, ее надо беречь. Кто спорит? Не надо загаживать землю и травить воду. Но и сеять экопанику у человечества тоже нечестно. Вы, разумеется, спросите про нынешнюю столь теплую зиму. Да, она необычна. Но главное не путать погоду с климатом.

Текст: "Вести недели"

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