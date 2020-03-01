"Рубин" сыграл вничью в первом матче под руководством Слуцкого

Матчем в Нижнем Новгороде между "Тамбовом" и казанским "Рубином" стартовала воскресная программа 20 тура чемпионата России по футболу. Встреча не выявила победителя, а команды обошлись без забитых голов. Итог – 0:0.

Для главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого этот матч стал первым официальным после его назначения на пост наставника казанцев. Он руководит командой с декабря 2019 года.

После ничьей в Нижним Новгороде "Рубин" набрал 20 очков и занимает 13 место в таблице российской премьер-лиги. "Тамбов" же с 22 баллами располагается на 11 позиции.