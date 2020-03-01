Путин провел смотр полка псковских десантников

Президент России Владимир Путин провел смотр личного состава дивизии псковских десантников. Глава государства прибыл в Псковскую область в воскресенье. В числе запланированных мероприятий – возложение венков к памятнику погибших 20 лет назад бойцов 6-й роты, общение с родственниками героев, осмотр диорамы, посвященной этому подвигу.

76-я дивизия ВДВ – старейшая из существующих войск ВДВ России. 20 лет назад, 1 марта 2000 года, бойцы 6-роты приняли неравный бой с двумя тысячами боевиков-террористов. Выжить удалось только шестерым десантникам.

Путин, обратившись к военнослужащим, отметил мужество и героизм их погибших товарищей, привел их подвиг в пример новым поколениям десантников и отметил уровень подготовки псковских бойцов: "Крылатая пехота всегда в строю". Президент отметил, что Россия гордится десантниками По словам президента, вся история ВДВ — это легендарные примеры храбрости, выучки и решимости.