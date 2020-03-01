На эпидемии коронавируса пытаются заработать

Число заболевших в мире коронавирусом нового типа приблизилось к 87 тысячам человек, летальных случаев — почти 3 тысячи. В США впервые зафиксирована смерть от COVID-19, в штате Вашингтон объявлен режим ЧП, а Трамп заявил, что может закрыть границу с Мексикой. Все чаще приходят сообщения о заболевших в Европе. В печальную статистику за последние сутки добавились Ирландия, Люксембург и Армения, новые случаи заражения зафиксированы в Германии и Финляндии.

Во Франции запрещены собрания более 5 тысяч человек в условиях ограниченного пространства. Такую меру в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли на совещании Совета обороны и Совета министров Франции. Участники парижского полумарафона, а это около 40 тысяч человек, покупают билеты домой, соревнование отменили. Люди рассказывают, что получили уведомления на телефоны. Конечно, такой поворот событий их расстроил, ведь к забегу готовились. Но решение властей можно понять.

Однако наибольшее число инфицированных в Италии. Власти страны усиливают меры безопасности. Из-за эпидемии могут даже прервать чемпионат страны по футболу. Ранее организаторы уже перенесли 5 матчей, которые изначально планировали сыграть при пустых трибунах.

"В трех наиболее пострадавших регионах будут введены серьезные меры, отличные от тех, что будут действовать на остальной территории страны. С одной стороны, мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, с другой – нам необходимо продолжать повседневную жизнь, чтобы государство и экономика нормально функционировали", заявил итальянский премьер Джузеппе Конти.

Паника достигла таких масштабов, что в итальянских СМИ даже появились сообщения о том, что коронавирусом заболел Папа Римский Франциск. Однако он сам опроверг эти домыслы.

"К сожалению, простуда вынудила меня пропустить недельный постный духовный ретрит с чиновниками Ватикана к югу от Рима, который должен был начаться сегодня", — сообщил Папа Римский.

Коронавирус добрался и до США. Накануне там зафиксировали первый смертельный случай. Погибшей оказалась 50-летняя женщина, которая, как рассказали американские медики, была отнесена к пациентам с высоким фактором риска. Еще четверо заболевших госпитализированы в тяжелом состоянии. Белый дом выделил 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

"Мы одними из первых приняли превентивные меры, которые спасли жизни многих людей. 30 января я первым ввел ограничения в отношении прибывающих из Китая и тех, кто там недавно побывал. Отмечу, что и прогресс Пекина налицо. Как вы знаете, компании Starbucks и Apple возобновили работу в Китае в полном объеме", — заявил американский лидер Дональд Трамп.

Стратегию по борьбе с коронавирусом обнародовали и в Великобритании. В каждом министерстве назначат ответственного за координацию в борьбе с распространением заболевания. Кроме того, власти выделили деньги на информационную кампанию для населения.



О мерах безопасности задумались и в Финляндии. За сутки там зафиксировали два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионера и ребенка, сейчас они находятся на карантине. А пока власти большинства стран мира борются с вирусом, предприимчивые производители одежды решили заработать на всеобщем страхе. Так, дизайнер Марк Джейкобс опубликовал селфи с фирменной медицинской маской. А один из интернет-магазинов решил создать мерч и придумать логотип для коронавируса. Его печатают на футболках и аксессуарах. На этом фоне Facebook начал блокировать рекламу, цель которой – заработать на эпидемии.