1 марта 202018:41

"Краснодар" вышел на второе место премьер-лиги после победы над "Уфой"

фото: twitter.com/FCKrasnodar

Футбольный клуб "Краснодар" добился победы со счетом 2:0 в матче 20 тура российской премьер-лиги против "Уфы". Встреча проходила на одноименном домашнем стадионе "быков", на котором присутствовало 31 966 зрителей.

Оба гола краснодарцев были забиты во втором тайме. Сначала на 67 минуте матча ворота "Уфы" поразил Маркус Берг, а спустя 15 минут после того, как счет был открыт его удвоил Ари. На 83 минуте он реализовал пенальти.

Благодаря этой победе "Краснодар" набрал 38 очков и вышел на чистое второе место в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет восемь очков. "Уфа" же с 25 баллами после 20 туров занимает восьмое место.

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