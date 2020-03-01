Коронавирус добрался до Чехии и Доминиканской Республики

Первые случаи заболевание коронавирусом – и сразу три – зафиксированы в Чехии, сообщил министра здравоохранения страны Адам Войтех. На тематической пресс-конференции он рассказал прессе, что двое заболевших помещены в столичную клинику, третий находится в больнице города Усти-над-Лабем. Известно, что двое заболевших недавно вернулись из Италии, где зарегистрирована вспышка этого заболевания (один проходил стажировку, второй отдыхал на горнолыжном курорте). Третий заболевший – студентка из Милана, гражданка США.

Зарегистрирован первый пациент с подозрением на коронавирус и в Доминиканской Республике, сообщает газета "Listin Diario" на своей странице в Facebook. Пациент прибыл в страну без явных признаков заражения. Это гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара. Там же находится еще один иностранец — гражданин Франции — с подозрением на заражение коронавирусом, однако диагноз еще не подтвержден.