Помпео заявил, что тайных договоренностей с талибами не было

Госсекретарь США Майкл Помпео уверил мировое сообщество, что в соглашении Белого дома и движения "Талибан" (запрещено в РФ) нет тайных дополнений. Как заявил Помпео в интервью телеканалу CBS News, у договоренности есть секретная часть, связанная с безопасностью американских солдат. С ней будет позволено ознакомиться конгрессменам и сенаторам США, пишет ТАСС. Ничего другого, заявил Помпео, в тексте документа не содержится. "Никаких тайных договоренностей нет", — подчеркнул Госсекретарь.

Помпео считает, что сторонам афганского конфликта понадобится помощь США в проведении переговоров, начало которых ожидается в ближайшее время. "Это будет сложный разговор, и мы хотим, чтобы это был инклюзивный разговор", — добавил Госсекретарь.

США и талибы в субботу в Катаре подписали соглашение о мире. Война в Афганистане продолжалась 18 лет. Американцы выведут военные части из Афганистана через 14 месяцев, если талибы не будут совершать нападений и начнется межафганский диалог. Перед переговорами талибы и правительство должны обменяться пленными. Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".