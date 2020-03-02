Число инфицированных коронавирусом в Китае перевалило за отметку 80 тысяч

В течение последних суток в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса COVID-19, составило 202, общее число инфицированных достигло 80 026. Также за истекшие сутки там зарегистрировано 42 летальных случая, а общее число погибших составило 2 912.

Всего в медицинских учреждениях материковой части Китая в настоящее время проходит курс лечения 32,6 тысячи человек, состояние более 7 тысяч больных оценивается как тяжелое, передает "Интерфакс". При этом более 44 тысяч человек уже выздоровели и покинули медицинские учреждения.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в наиболее густонаселенном городе Центрального Китая — Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения выявлены более чем в 55 государствах, в том числе, в России, напоминает ТАСС.