В России коронавирусу поставлен надежный заслон

Из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей. Теперь регулярные рейсы будут выполнять только компании "Аэрофлот" и Korean Air, остальные перевозчики организуют чартерные рейсы, чтобы вернуть домой корейцев и граждан стран Евразийского экономического союза.

Евгений Матвеев прилетел из Сеула. В южнойкорейской столице он был транзитом, возвращался из отпуска. Говорит, что в Инчхоне все в масках, но медиков нет, а вот в России сразу по прилету российские специалисты прямо на борту измерили инфракрасным термометром температуру у всех пассажиров его рейса.

"После приземления мы ждали примерно десять минут до того, как специалисты наших служб зайдут в самолет и начнут проверять температуру у всех пассажиров на борту. Дальше после прохождения паспортного контроля нам необходимо было заполнить карточку, после чего у нас взяли мазки из носовой полости, из ротовой полости. Все делается очень быстро, организовано все очень хорошо", — рассказывает Евгений.

Амир — из Тегерана, там тоже все в масках, но паники нет. Говорит, что экспресс-анализ на коронавирус, говоря медицинским языком, "мазок из носоглотки", врачи в Шереметьево берут выборочно. Амира, например, проверили, результат — через две недели. Пассажиров рейсов из Ирана, Италии и Южной Кореи проводят в зону прилета по коридору из ленточных ограждений, чтобы не смешались с общим потоком пассажиров.

Еще для всех, кто прилетел из Сеула, Тегерана, Милана и Рима, — обязательное анкетирование. Сведения собирают сотрудники в медицинских комбинезонах. Анкету составляют так, чтобы в случае коронавирусной инфекции знать о перемещениях и состоянии людей.

Российские туристы, прибывшие из Италии, говорят, что там и близко такого нет. "Здесь все лучше, чем в Италии. Там только темперратуру измерили, и больше ничего, а здесь и температуру, и людей осмотрели. В любом случае, лучше, чем там", — свидетельствует один из туристов.

Схема, отработанная еще с пассажирами из Китая: измерить температуру; выборочно проверить на вирус; записать данные. Людей возьмут под медицинское наблюдение. Роспотребнадзор, например, рекомендует обратиться в поликлинику по месту жительства и сообщить, откуда приехал. Те, кто прилетел, например, из Гонконга, подписывают документы, по которым они обязаны пройти двухнедельный домашний карантин. Пассажирам разве только маски не выдавали — они уже и так у многих есть. Зато сотрудники службы безопасности аэропорта Шереметьево подошли к съемочной группе: мол, возьмите маску — на всякий случай.

Специалисты говорят, что строгие меры медицинской предосторожности объяснимы и понятны: количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией растет и в Италии, и в Иране, и в Южной Корее. И ни в одной из этих стран, по словам пассажиров, которые прилетают в терминал "F" аэропорта Шереметьево, нет таких проверок, которые притом еще и динамичные — ни один пассажир не задержался больше чем на полчаса.