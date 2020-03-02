В Приморье завели уголовное дело на вора в законе Джеко Тбилисского

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении Джеко Тбилисского, который контролировал криминальные процессы в крае. Он принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и доходов, полученных в результате противоправной деятельности.

Дело завели по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии". Полиция установила, что Тбилисский с 2014 года фактически руководил преступным сообществом в Приморье, заставляя подчиняться лиц более низкого криминального статуса.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, в ходе допросов граждан, знакомых с деятельностью вора в законе, было установлено, что он контролировал криминальные процессы в регионе, фактически находясь за пределами России. Была собрана доказательная база, установлены лица, которые контролировали преступную среду по указаниями Тбилисского.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для задержания криминального авторитета, а также пресечения деятельности других лидеров уголовно-преступной среды.