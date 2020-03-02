Илон Маск считает, что китайская экономика обгонит американскую

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что китайская экономика в конечном итоге перерастет экономику США, по крайней мере, в два раза, сообщает CNBC. Это может обострить ситуацию между военными группировками страны.

"Будет довольно странно, но китайская экономика, вероятно, будет, по крайней мере, в два раза больше, чем экономика Соединенных Штатов, может быть, в три раза", — сказал Маск во время беседы с генералом-лейтенантом ВВС США Джоном Томпсоном на военном симпозиуме в Орландо, штат Флорида.

США и Китай являются двумя крупнейшими экономиками мира. США пока доминируют по номинальному значению валового внутреннего продукта в размере 21,44 триллиона долларов, что составляют четверть мировой экономики. Однако, по данным Nasdaq, Китай — самая быстрорастущая экономика с ВВП в размере 14,14 триллионов долларов.

Поскольку население Китая примерно в четыре раза больше, чем в Соединенных Штатах, Маск считает, что это поможет превзойти США по размеру экономики. По данным переписи населения, в США проживает около 330 миллионов человек, в то время как население Китае составляет более 1,3 миллиарда. Илон Маск считает, что если Китай увеличит свой ВВП на душу населения, и он составит хотя бы половину от американского показателя, то в этом случае экономика Китая будет в два раза больше экономики США.

Маск считает, что если экономика Поднебесной всё же обгонит американскую, это, скорее всего, приведет к усилению напряженности в отношениях между двумя странами, которые и так уже находят противоречия по таким вопросам, как торговля и технологии 5G.

Что касается мобильных сетей пятого поколения, то тут Китай намерен стать лидером и оставить Штаты далеко позади. Уже в октябре прошлого года Китай объявил о коммерческом развертывании сети 5G – ключевом технологическом приоритете, обозначенном Коммунистической партией. Консалтинговая компания Deloitte подсчитала, что Китай потратил на разворачивание базовых станций для сетей 5G на $24 млрд больше, чем США.

Дискуссии о поставщиках технологий 5G стали исключительно политизированными на фоне того, как США, среди прочих стран, выражают обеспокоенность тем, что китайские компании, типа Huawei, могут представлять угрозу безопасности. В мае прошлого года США предприняли шаги, чтобы запретить Huawei продавать свои технологии на американском рынке.

США предприняли немало усилий, чтобы убедить своих союзников не пускать Huawei в свои телекоммуникационные инфраструктуры, ссылаясь на риски безопасности и возможность шпионить за клиентами. Huawei же настаивает на том, что компания не контролируется правительством Китая, военными или разведывательными службами.

Председатель Федеральной комиссии по связи США (FCC) Аджит Пай заявлял, что доминирование Китая в сфере 5G не только угрожает безопасности США, но и может привести к опасному разделению интернета на американский и китайский. Он выразил обеспокоенность тем, что “конечный результат [технологических достижений Китая] по существу заключается в создании двух разных интернет-сетей”, причем версия, созданная правительством Китая, подвержена жесткой цензуре. “Это будет что-то неблагоприятное для потребителей и потенциально опасное в долгосрочной перспективе”, – добавил Пай.

В ходе недавней беседы с военными Маск неоднократно подчеркивал важность инноваций в Соединенных Штатах для сохранения конкурентных преимуществ. Говоря о космической отрасли, Маск отметил, что США грозит отставание к космической гонке. "Раньше таких рисков не было, но есть сейчас", — сказал Маск. "Я не сомневаюсь, что если Соединенные Штаты не будут стремиться к инновациям, то они будут вторыми в космосе".

На прошлой неделе издание CNBC сообщило, что SpaceX стремится привлечь около $250 млн. По данным источников, сделка пройдёт по оценке $220 за акцию. Если новый раунд состоится, оценка компании вырастет с нынешних $33,3 млрд до $36 млрд. По данным издания, SpaceX закроет раунд не раньше второй недели марта.