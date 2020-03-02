Корейские музыканты не могут вылететь из Приморского края

Музыканты из Сеула оказались в западне в Приморском крае. Артисты приехали в регион, чтобы принять участие в вечере классической музыки, посвященном первомартовскому Движению за независимость Южной Кореи. Сегодня они должны были вылететь домой, но обратные билеты аннулировали.

"В Корее я работаю преподавателем в музыкальной школе. Теперь мне нужно будет отменить несколько занятий", — говорит корейский композитор Ли Вон Хи.

Напомним, воздушное сообщение между Россией и Южной Кореей было приостановлено с 1 марта из-за опасности распространения коронавируса. В настоящий момент из Владивостока корейских граждан на родину отправляют с помощью чартерных рейсов три авиакомпании. Однако доступны ли билеты в свободной продаже, еще предстоит выяснить.

В аэропорт Владивостока отправилась съемочная группа ГТРК "Владивосток". О судьбе артистов станет известно в ближайшее время.