Мария Шарапова: я – не Серена, обещаю, что не вернусь

Недавнее заявление российской теннисистки Марии Шараповой о завершении профессиональной карьеры продолжает будоражить публику и журналистов. Спортсменке задали в этой связи вопрос – не собирается ли она со временем вернуться на корт? Россиянка сказала категорическое "нет".

Журналисты при этом намекали на других звезд тенниса, которые в своей время повесили ракетку на гвоздь, но затем, родив детей, решили вернуться в большую игру – Серена Уильямс, Ким Клийстерс, Виктория Азаренко и другие.

"Обещаю, что не вернусь, – однозначно ответила Мария. – Трудно сравнивать себя с кем-то в подобной ситуации. Думаю, у каждого своя жизнь, у женщин речь еще и о семье, это, конечно, сыграло большую роль в возвращении Серены, когда она ненадолго покинула тур. Но, думаю, если кто-то может побить рекорд, это как раз она, не сомневаюсь, что она способна".

"Я бы не знала, как одновременно играть и воспитывать ребенка, и с трудом бы могла пожертвовать временем с детьми, чтобы посвящать его своему организму, тренировкам и корту, — цитирует Шарапову Евроспорт.Ru. – И я не хотела бы родить ребенка при таких обстоятельствах. У меня были хорошие отношения с мамой и папой, но я хочу дать своим детям ощущение мира, покоя и дома".