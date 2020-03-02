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Коронавирус 15 минут назад

2 марта 202011:00

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры, которые стартуют в Токио 24 июля 2020 года, могут пройти без зрителей. Такой вариант рассматривается организаторами спортивного мероприятия из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Как сообщает Daily Mail, Олимпиада-2020 будет показана только по телевизору. Это позволит не отменять Игры, а также не приведет к разрыву многомиллионных телевизионных контрактов, подписанных ранее.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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