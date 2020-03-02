2 марта 202013:33 Эдуард Пунегов

Гибель людей на "Внедорожной Масленице" в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Гибель людей на "Внедорожной Масленице" в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в подмосковной деревне Марьино. Там во время автомобильного праздника погибли 3-летняя девочка и ее отец. По предварительным данным, организаторы не приняли должных мер безопасности.

- Конкретно подготовлены! У "Нивы"-то какой трос!

Эти кадры сделаны за несколько минут до трагедии. На любительских соревнованиях внедорожников застрял один из автомобилей. Водители прицепили трос и начали буксировку. При этом зрители свободно гуляли рядом.

- Смотри — тащит.
- Парень застрял, его тянули, но оторвалось. Или трос порвался — и отлетел.
- Там мужчина с ребенком, да, был?
- Да.

Это — то самое место, где произошла трагедия. Здесь стоит машина, которую пытались вытащить с помощью лебедки. От автомобиля оторвалась часть бампера и трос со всей силы удар по людям, которые находились поблизости. От полученных травм девочка погибла на месте, а ее отец скончался чуть позже, так и не дождавшись приезда скорой помощи.

Пока на месте работала оперативно-следственная группа, организаторы соревнований пытались запретить журналистам проводить съемку.

- Прекратите съемку! Камеру убери!

По словам очевидцев, соревнования проводили с многочисленными нарушениями. Гоночную трассу оградили, а вот за зрителями никто не следил. Все произошло в зоне барбекю, где вообще не должно быть машин. Кроме того, на празднике не было экстренных служб, хотя это — обязательное условие.

- Они были за зоной мероприятия в болоте. Все мероприятие здесь проходило, было огорожено. Может быть, смотрели.
- Людей много, тут особо за всеми не уследишь.
- За пределами лагеря, где-то там. Здесь проходило основное мероприятие.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

"По результатам проведенной доследственной проверки по факту причинения смерти по неосторожности мужчине и его трехлетней дочери возбуждено уголовное дело. Завершен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначена экспертиза", — сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Если вина организаторов праздника будет доказана, им грозит серьезное наказание вплоть до лишения свободы.

Текст: "Вести-Москва"

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