Иванов рассудит "Спартак" и ЦСКА в Кубке России по футболу

Российский футбольный союз назначил судей на четвертьфинальные матчи Кубка России. Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Николай Волошин назначен на игру "Ахмат" – "Зенит". Игорь Панин будет судить встречу между "Шинником" и "Уралом". Матч "Химки" – "Торпедо" обслужит Евгений Кукляк.

Напомним, что финал Кубка России по футболу запланирован на 13 мая. Решающая игра турнира пройдет в Екатеринбурге.