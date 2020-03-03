  • USD
    66.3274
  • EUR
    73.4178
  • IMOEX
    2816.49
  • RTSI
    1335.19
  • DJA
    8746.05
  • NASDAQ
    8952.16
  • BRENT
    53.19
  • ГАЗПРОМ
    200.6
  • Газпрнефть
    403.8
  • Роснефть
    408.85
  • АЛРОСА
    71.62
  • Сбербанк
    234.45
3 марта 202014:56

Андрей Сарамуд: перед муниципалитетами не должно быть дилеммы – реконструировать систему освещения или ремонтировать детсад

О том, какие подходы к организации искусственного освещения необходимо использовать в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", рассказывает Андрей Индустриевич Сарамуд, генеральный директор группы компаний "АМИРА" (Санкт-Петербург) – одного из ведущих российских разработчиков, производителей и системных интеграторов осветительных систем населенных пунктов, автотрасс и стадионов.

– Андрей Индустриевич, какое значение имеет организация современного освещения в реализации национального проекта?

– В рамках национального проекта приоритетом должно стать создание комфортной и безопасной городской среды. Правильное искусственное освещение позволяет сделать придомовую территорию безопасной и при этом комфортной для проживания. Освещение должно обеспечивать безопасность, оно должно быть энергоэффективным и вообще экономически эффективным: экономить электроэнергию, использовать светильники и опоры, которые надежно служат максимально длительный срок. Кроме того, освещение должно быть экологичным – не создавать так называемого светового загрязнения.

Современные световые решения гибки: позволяют соответствовать любому архитектурному облику, что важно и для повышения качества жизни людей, и для повышения туристической привлекательности.


– Какое место у систем освещения в рамках концепции "умного города"?

– Система "умного города" должна строиться на основе инфраструктуры освещения как самой развитой. Современные LED-источники легко могут быть интегрированы в цифровую среду. Для этого нужно оснастить их одним или несколькими датчиками. Это могут быть датчики освещенности; датчики температуры, давления, влажности; датчики качества воздуха; датчики шума; видеомодули.

Все эти возможности уже используются. На норвежских дорогах и улицах умные светильники определяют скорость авто и регулируют силу света. Во многих странах мира, в том числе и в России есть умные парковки, на которых с помощью осветительных систем отслеживаются свободные парковочные места и регулируется яркость освещения.

– Каково состояние систем освещения в российских городах?

– Ситуация отличается от региона к региону. Качественное городское освещение – совокупность нескольких факторов, но основные из них три – достаточное финансирование, наличие грамотных инженерных кадров, административная эффективность региональных и муниципальных органов. Эти условия выполняются преимущественно в крупных городах.

Малым нужно достаточное финансирование, чтобы у муниципальных властей не возникала дилемма: условно, провести реконструкцию освещения на каком-то участке или отремонтировать детский сад, так как сегодняшних бюджетных ресурсов хватит только на что-то одно. К счастью, за счет удешевления светодиодной технологии, выделения дополнительных средств малым городам ситуация улучшается.

– Какими принципами нужно руководствоваться в государственной политике в области развития систем искусственного освещения?

– Во-первых, не должно быть крайностей при принятии решений. Например, переход на светодиоды как стандарт произошел задолго до того, как рынок был обеспечен качественными светодиодами. В результате большую долю рынка составляют светодиоды низкого качества – мелких отечественных или китайских производителей.

Важно усовершенствовать требования к закупкам светильников, к их сертификации. Хотелось бы более тщательной проверки решений поставщиков при входе на объект. Оптимальный вариант — натурные испытания.

Во-вторых, быстрее должны приниматься рациональные решения. Например, интеграция опор освещения и опор сотовой связи. Что может быть логичнее, чем интеграция опор сотовой связи и опор освещения? Но этого до сих пор не происходит.

– Справится ли российская индустрия с поставкой качественных светильников и опор для российских городов и автотрасс?

– Безусловно. Производственных возможностей ведущих предприятий, в том числе заводов "АМИРА" в Петербурге, достаточно, чтобы полностью обеспечить современными стальными опорами и городское хозяйство, и дорожников, и спортивные объекты. С качественной сталью у нас проблем нет, опыт работы накоплен огромный.

У нашего, например, предприятия значительные экспортные поставки – и в страны ближнего зарубежья, и в страны Евросоюза. В том числе и за счет того, что мы выполняем разработки с иностранными партнерами. Например, компания "АМИРА" совместно с корейской светотехнической компанией GigaTera разработала прожекторы, минимизирующие эффект светового загрязнения. Они позволяют освещать нужные объекты, а не подсвечивать все вокруг, в том числе небо, пилотов при взлете и посадке в аэропорту и окна горожан, находящихся поблизости от источника света.

Осенью 2018 года "АМИРА" поставила в Финляндию самый высокий флагшток в Европе – 100-метровую конструкцию. К 100-летию независимости Финляндии местные власти решили установить такую конструкцию, но выяснилось, что местные производители не были готовы к такому производству.

Объявили открытый конкурс, и наше предложение оказалось самым выгодным по цене и срокам. Группа компаний "АМИРА" за пять недель спроектировала конструкцию и построила ее под ключ. К этому времени у нас уже был опыт производства 90-метровых молниезащитных комплексов для завода в Сибири, потому смогли быстро справиться.

После того, как финны установили наш флагшток, и в России возрос спрос на высокомачтовые конструкции флагштоков. В том числе регионы приурочивают такую установку к 75-летию Победы. Так, прошлым летом установили 40-метровый флагшток в Ростовской области; мы сами обновили флаг на своем 50-метровом флагштоке – самый высокий на Северо-Западе России, установлен на территории нашего завода "Мегаполис". Проектируются 50- и 75-метровые флагштоки для других регионов.

– В каких аспектах нужна поддержка производителей?

– Одну из возможностей для развития я вижу в государственных программах. Например, объявленная программа развития дорожной инфраструктуры – столь необходимый вектор, заданный государством. Мы уже можем прогнозировать рост рынка, а значит вкладываться в его развитие.

Учитывая, что продукт, разработанный для нашей страны беспрецедентен – так как используется одновременно в разных климатических, сейсмических зонах, при температуре от -60°С до +60°С, очень пригодилась бы поддержка государства при экспорте технологий. "АМИРА" экспортирует продукцию с 1996 года, и мы знаем, что во всех странах защищаются и поддерживаются национальные производители.

Возрождение отечественного станкостроения – правильная программа, но без постоянного конвейерного сбыта цена на российский станок будет раза в два выше, чем у зарубежных поставщиков. Чтобы обеспечить рынок сбыта для этой отрасли, очень бы пригодились государственные дотации покупателю, а еще лучше – производителю.

Важна государственная поддержка и для производства светодиодов. При наличии всех этих форм поддержки российский рынок будет защищен.

Сейчас

14:19

Москву ждут новые температурные рекорды

13:59

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

13:50

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

12:31

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

10:59

Следовавший в Цюрих самолет вернулся в Москву из-за технических проблем

10:48

Самолет Новосибирск - Москва экстренно снизился над Удмуртией

08:18

В Хабаровске экстренно приземлился самолет

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

Песков: какого именно Бога имел в виду Путин, будет "своевременно прояснено"

1 час назад
Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

Вильфанд: в ближайшие два дня Москву ждут температурные рекорды

27 минут назад
Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

Турция сбила еще один самолет ВВС Сирии

1 час назад
Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

Всех больных, прибывших в Москву из "подозрительных" стран, отправят в Коммунарку

2 часа назад
Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

Хайп или психологическая защита? Вдову-блогера травят из-за откровений на ТВ

2 часа назад
Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

Возле кассы не кашлять: московские аптеки по-своему подходят к профилактике коронавируса

2 часа назад
8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

8 марта в Москве и Подмосковье проезд для женщин будет бесплатным

56 минут назад
Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

Алексей Мордашов разрабатывает стратегию передачи активов своим детям

1 час назад
В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

В центре Туапсе маневровый поезд отрезал ногу девушке, потерявшей сознание

32 минуты назад
Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

Спецслужбы обеспокоены ростом саморадикализации молодых людей в России

2 часа назад
Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

Юрию Лужкову установят мемориальную доску в Москве

36 минут назад
Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

Перед матчем "Спартак" – ЦСКА к футбольным фанатам пришла полиция

3 часа назад
Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

Похожую на Дарта Вейдера скульптуру в Белоруссии посвятили спасателям

2 часа назад
"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Невеста комдива": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

3 часа назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

23 часа назад
Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

Александр Петров рассказал, какой момент фильма "Лёд 2" растрогал его больше всего

02.03.2020 14:20
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

Защищала ребенка: жительница Новочебоксарска свалила школьника в лужу и отняла его шапку

45 минут назад
Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

Собутыльники изнасиловали и избили до смерти мужчину в Москве

49 минут назад
Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

Евгений Поддубный: турецкая армия хорошо оснащена, но так, как сирийцы, она не воевала

1 час назад
Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

Двух туристок из России на надувных кругах унесло в море на Пхукете

1 час назад
Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

Во Франции коронавирус увеличил продажи романа Камю "Чума"

1 час назад
Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

Еще один рейс "Аэрофлота" вернулся в Москву из-за технических проблем

1 час назад
Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

Первую женщину-президента Академии звукозаписи уволили за превышение полномочий

1 час назад
На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

На Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

2 часа назад
В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

В музее мадам Тюссо появилась фигура Джонсона с ребенком в переноске

2 часа назад
Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

Вечно беременные: названо животное, самки которого постоянно вынашивают потомство

2 часа назад
Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

Двое погибших, семь пострадавших: автобус без тормозов устроил массовое ДТП. Видео

2 часа назад
В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

В Великобритании выпустили 7-килограммовую золотую монету, посвященную Бонду

2 часа назад
Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

Мария Шарапова летом сыграет в американской теннисной шоу-лиге

2 часа назад
В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

В Таиланде беременную женщину спасли от гигантской кобры

2 часа назад
Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

Российская соцсеть поможет восстановить доступ к аккаунту по фото

2 часа назад
Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

Парк мелового периода? Впервые обнаружена ДНК динозавра

2 часа назад
Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

Убийцу модели отправили в тюрьму на девять лет

3 часа назад
ИИ научился определять коронавирус за секунды

ИИ научился определять коронавирус за секунды

3 часа назад
Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

Солдата, издевавшегося над Шамсутдиновым, приговорили к условному сроку и штрафу

3 часа назад
"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

"Моя вселенная": Козловский опубликовал фото с новорожденной дочерью

3 часа назад
Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

Григорий Родченков исчез и не выходит на связь

3 часа назад
Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

Всех сотрудников Twitter попросили не ходить на работу. А некоторым - запретили

4 часа назад
Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

Столичные первоклассники сожгли глаза кварцевой лампой

4 часа назад
Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум отложен из-за коронавируса

4 часа назад
"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

"Она раскаивается": затравившую школьницу башкирскую учительницу уволили по статье

4 часа назад
Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

Егор Титов: наверняка Кокорин все еще обижен на руководителей "Зенита"

4 часа назад
Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

Путин о несанкционированных митингах: если не реагировать - будут жечь машины

5 часов назад
Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

5 часов назад
Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

Мать, задушившая двухлетнюю дочь хлебом, сядет на 11 лет

5 часов назад
Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

Мышьяк, ртуть и металлы: эксперты Роскачества проверили губную помаду

6 часов назад
Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

Супервторник в США: Трамп обвинил демократов в нечестной игре

7 часов назад
Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

Невозможно сдержать слез: Газманов оценил исполнение песни "Мама" в шоу "Ну-ка, все вместе!"

21 час назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

02.03.2020 12:49

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку