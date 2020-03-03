Андрей Сарамуд: перед муниципалитетами не должно быть дилеммы – реконструировать систему освещения или ремонтировать детсад

О том, какие подходы к организации искусственного освещения необходимо использовать в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", рассказывает Андрей Индустриевич Сарамуд, генеральный директор группы компаний "АМИРА" (Санкт-Петербург) – одного из ведущих российских разработчиков, производителей и системных интеграторов осветительных систем населенных пунктов, автотрасс и стадионов.

– Андрей Индустриевич, какое значение имеет организация современного освещения в реализации национального проекта?

– В рамках национального проекта приоритетом должно стать создание комфортной и безопасной городской среды. Правильное искусственное освещение позволяет сделать придомовую территорию безопасной и при этом комфортной для проживания. Освещение должно обеспечивать безопасность, оно должно быть энергоэффективным и вообще экономически эффективным: экономить электроэнергию, использовать светильники и опоры, которые надежно служат максимально длительный срок. Кроме того, освещение должно быть экологичным – не создавать так называемого светового загрязнения.

Современные световые решения гибки: позволяют соответствовать любому архитектурному облику, что важно и для повышения качества жизни людей, и для повышения туристической привлекательности.



– Какое место у систем освещения в рамках концепции "умного города"?

– Система "умного города" должна строиться на основе инфраструктуры освещения как самой развитой. Современные LED-источники легко могут быть интегрированы в цифровую среду. Для этого нужно оснастить их одним или несколькими датчиками. Это могут быть датчики освещенности; датчики температуры, давления, влажности; датчики качества воздуха; датчики шума; видеомодули.

Все эти возможности уже используются. На норвежских дорогах и улицах умные светильники определяют скорость авто и регулируют силу света. Во многих странах мира, в том числе и в России есть умные парковки, на которых с помощью осветительных систем отслеживаются свободные парковочные места и регулируется яркость освещения.

– Каково состояние систем освещения в российских городах?

– Ситуация отличается от региона к региону. Качественное городское освещение – совокупность нескольких факторов, но основные из них три – достаточное финансирование, наличие грамотных инженерных кадров, административная эффективность региональных и муниципальных органов. Эти условия выполняются преимущественно в крупных городах.

Малым нужно достаточное финансирование, чтобы у муниципальных властей не возникала дилемма: условно, провести реконструкцию освещения на каком-то участке или отремонтировать детский сад, так как сегодняшних бюджетных ресурсов хватит только на что-то одно. К счастью, за счет удешевления светодиодной технологии, выделения дополнительных средств малым городам ситуация улучшается.

– Какими принципами нужно руководствоваться в государственной политике в области развития систем искусственного освещения?

– Во-первых, не должно быть крайностей при принятии решений. Например, переход на светодиоды как стандарт произошел задолго до того, как рынок был обеспечен качественными светодиодами. В результате большую долю рынка составляют светодиоды низкого качества – мелких отечественных или китайских производителей.

Важно усовершенствовать требования к закупкам светильников, к их сертификации. Хотелось бы более тщательной проверки решений поставщиков при входе на объект. Оптимальный вариант — натурные испытания.

Во-вторых, быстрее должны приниматься рациональные решения. Например, интеграция опор освещения и опор сотовой связи. Что может быть логичнее, чем интеграция опор сотовой связи и опор освещения? Но этого до сих пор не происходит.

– Справится ли российская индустрия с поставкой качественных светильников и опор для российских городов и автотрасс?

– Безусловно. Производственных возможностей ведущих предприятий, в том числе заводов "АМИРА" в Петербурге, достаточно, чтобы полностью обеспечить современными стальными опорами и городское хозяйство, и дорожников, и спортивные объекты. С качественной сталью у нас проблем нет, опыт работы накоплен огромный.

У нашего, например, предприятия значительные экспортные поставки – и в страны ближнего зарубежья, и в страны Евросоюза. В том числе и за счет того, что мы выполняем разработки с иностранными партнерами. Например, компания "АМИРА" совместно с корейской светотехнической компанией GigaTera разработала прожекторы, минимизирующие эффект светового загрязнения. Они позволяют освещать нужные объекты, а не подсвечивать все вокруг, в том числе небо, пилотов при взлете и посадке в аэропорту и окна горожан, находящихся поблизости от источника света.

Осенью 2018 года "АМИРА" поставила в Финляндию самый высокий флагшток в Европе – 100-метровую конструкцию. К 100-летию независимости Финляндии местные власти решили установить такую конструкцию, но выяснилось, что местные производители не были готовы к такому производству.

Объявили открытый конкурс, и наше предложение оказалось самым выгодным по цене и срокам. Группа компаний "АМИРА" за пять недель спроектировала конструкцию и построила ее под ключ. К этому времени у нас уже был опыт производства 90-метровых молниезащитных комплексов для завода в Сибири, потому смогли быстро справиться.

После того, как финны установили наш флагшток, и в России возрос спрос на высокомачтовые конструкции флагштоков. В том числе регионы приурочивают такую установку к 75-летию Победы. Так, прошлым летом установили 40-метровый флагшток в Ростовской области; мы сами обновили флаг на своем 50-метровом флагштоке – самый высокий на Северо-Западе России, установлен на территории нашего завода "Мегаполис". Проектируются 50- и 75-метровые флагштоки для других регионов.

– В каких аспектах нужна поддержка производителей?

– Одну из возможностей для развития я вижу в государственных программах. Например, объявленная программа развития дорожной инфраструктуры – столь необходимый вектор, заданный государством. Мы уже можем прогнозировать рост рынка, а значит вкладываться в его развитие.

Учитывая, что продукт, разработанный для нашей страны беспрецедентен – так как используется одновременно в разных климатических, сейсмических зонах, при температуре от -60°С до +60°С, очень пригодилась бы поддержка государства при экспорте технологий. "АМИРА" экспортирует продукцию с 1996 года, и мы знаем, что во всех странах защищаются и поддерживаются национальные производители.

Возрождение отечественного станкостроения – правильная программа, но без постоянного конвейерного сбыта цена на российский станок будет раза в два выше, чем у зарубежных поставщиков. Чтобы обеспечить рынок сбыта для этой отрасли, очень бы пригодились государственные дотации покупателю, а еще лучше – производителю.

Важна государственная поддержка и для производства светодиодов. При наличии всех этих форм поддержки российский рынок будет защищен.