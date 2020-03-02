Азара прооперируют. Футболист может пропустить Евро-2020

Ведущий атакующий полузащитник футбольной сборной Бельгии и мадридского "Реала" Эден Азар будет прооперирован в связи с переломом одной из костей голеностопного сустава. Операция пройдет в США, игрок пропустит от 3-х месяцев до полугода и может не сыграть на Евро-2020.

Азар вместе с руководителем медслужбы "Королевского клуба" Нико Михичем прибудет в клинику Далласа в четверг, 5 марта, или днем позже. По информации ESPN, "Реал" не собирается форсировать восстановление Азара. Ранее сообщалось, что игрок может пропустить остаток сезона в случае проведения операции, но теперь под угрозой участие Азара в чемпионате Европы в июне-июле 2020 года.